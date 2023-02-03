4-5-6- Şubat Tarihlerinde Ödeme Verilecek! IBAN veya HESAP numarasına ödemeler geldi!

4 ve 6 Şubat tarihleri arasında düşük faiz oranları ile birlikte hesap numaraları üzerinden 50000 TL'ye kadar nakit kullanacak olan kişilere kamu bankaları destek vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli politikalar dahilinde kamu bankaları tarafından gelir belgesiz, masrafsız 50000 TL ödeme yapılıyor.

Kamu bankaları üzerinde hesabı olan vatandaşlar, buradaki kampanyalarından faydalanmak için internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlem yapabilmektedirler. 3 banka üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir kredi kullanabileceğiniz kampanyalara katılmak istiyorsanız sizlerde işlemlerinizi 5 dakika içerisinde hızlı birşekilde yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank , ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve nakit kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

Kamu bankaları üzerinden kredi başvurusu kolay birşekilde nasıl yapılır?

Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşlar, nakit kredi ödemelerinden faydalanmak istiyorlarsa, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank müşterisi olması durumunda internet üzerinden başvuru yapabilir. Banka hesaplarınız üzerinden alacağınız İhtiyaç Kredisi başvurularında, nakit kredi ödemeleri gerçekleştirecek olan tüm bireysel müşteriler internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi onayı almaları halinde hesaplarına 7 24 kredi ödemesi alabilir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, özelliklede emekli olan vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu bu kredi kampanyasında, emekli maaş hesabınız üzerinden sizlere ihtiyaç kredisi ödemesi vererek, uygun faizlerle kredi işlemlerinizi hesabınıza yatırır. 3 banka üzerinden de dilediğiniz zaman kredi başvurunuzu yapabilir ve bu tarihler arasında düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanabilirsiniz. Emekli olan kişilerin kredi almaları durumunda ise emekli maaş hesapları üzerinden daha yüksek limitlerde kredi ve borç kapatma kredileri kullanılabilir.