Acil para isteyenler için duyuru! Bankalar bu paraları hemen hesaplara ödüyor

Acil para isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi, kullanmanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuç öğrenebiliyor.

Akbank Denizbank ve QNB Finansbank tarafından yapılan kampanyalara katılarak, acil para ihtiyacınız olması durumunda 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli nakit kredi kullanabilirsiniz. Kredi işlemlerinizi gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte işlemler gerçekleştirilir ve onaylanan bu kredileri 3 banka üzerinden istediğiniz zaman, hesabınıza yatırılarak kullandırılır.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nakit kredi ödemelerinden faydalanmak istiyorlarsa, ihtiyaç kredisi başvurusunu SMS ile istedikleri zaman yapabiliyorlar.

QNB Finansbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar SMS ile kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi gerekiyor.

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler, cebimde kredi kampanyası numarası olan 32 80 numarasına kredim TC kimlik ve doğum tarihini gün ay yıl olarak yazdıktan sonra göndermesi gerekmektedir.

Acil para ihtiyacı olan vatandaşlar, yapılan bu başvurular sayesinde kredi ödemelerini hızlı birşekilde olur çekiştirebilir ve aynı gün içinde hesaplarına ödemeler alarak da kredi kullanabilmektedirler.