38 TL birden patlama yapacak! Piyasa kahini açıkladı, altın yatırımı olanlar dikkat! O tarihte...

O tarihte... 38 TL birden patlama yapacak! Piyasa kahini açıkladı, altın yatırımı olanlar dikkat! Dalgalanan piyasa vatandaşa elinde nakit tutma şansı bırakmıyor. Ellerinde nakit tutmak istemeyen vatandaş elindeki nakdi altın, döviz gibi yatırım araçlarıyla değerlendiriyor. Ancak, altın yatırımcılarının dikkat etmesi gereken bir husus var ki uzmanlar herkesi uyardı bu konuda.

Altın Fiyatları Ne Alemde

Hem ons hem de gram altın da yükseliş sürüyor. Piyasalar oldukça hareketli durumda. 1178 TL’den fiyatlanan gram altın hem kısa hem de uzun vadeye bakıldığında oldukça yükselmiş durumda. Altın uzmanları altının durumu ve son günlerdeki yükseliş miktarı ile ilgili olarak çeşitli yorumlarda bulunmaktadır. Bu yorumlara göre altın alacak olanlar veya satacak olanlar kararlarını verecektir.

Uzmanlar Konu Hakkında Ne Diyor?

Uzmanlar vatandaşların altını kesinlikle portfölyelerinde bulundurmaları gerektiğini belirtmekte. Birçok uzman altının 1000 TL olan psikolojik desteğinin sürdürülmesi halinde yükselişin devam edeceğini düşünmekte. Uzmanlar global merkezlerdeki sert faiz artışının yumuşamasıyla beraber ons altının fiyatının artacağını düşünmekte. Eğer Merkez Bankaları agresif faiz artışına gitmediği sürece yükseliş trendinin süreceği görüşünde.

