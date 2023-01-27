Bir sene boyunca İŞKUR ayda 7 bin 945 karşılıksız maaş veriyor! Sigorta girişiniz olması yeterli

Sigorta girişiniz olması yeterli Bir sene boyunca İŞKUR ayda 7 bin 945 karşılıksız maaş veriyor! İşsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasına göre hesaplandığı için en düşük tutar işten ayrılma tarihine göre farklılık gösterirken, tavan ise damga vergisi kesilmiş olarak 7 bin 945 liraya çıktı. Peki işten ayrılanlara ne kadar maaş ödenecek? Halen işsizlik maaşı alanlar bu artıştan etkilenecek mi? İşte işsizlik ödeneğiyle ilgili bilinmesi gereken önemli detaylar…

KİMLER ALIYOR?

Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor. Maaş, çalışma sürelerine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışanlar 180, 900 gün sigortalı çalışanlar 240, 1080 gün sigortalı çalışanlar 300 gün süre ile işsizlik maaşı alıyor.

İşsizlik maaşının tutarı ise en az brüt asgari ücretin yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Buna göre asgari ücret zammı, asgari ücretlinin işsiz kalması halinde alacağı ödeneği de işsizlik ödeneğinin tavan tutarını da yükseltiyor.

ŞU ANDA NE KADAR?

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında geçerli brüt asgari ücret 6 bin 471 liraydı. Buna göre işsizlik maaşı en az 2 bin 588, en yüksek ise 5 bin 176 lira olarak bağlandı. Bu ödenekten sadece binde 7.59 damga vergisi kesilirken, işsizlik ödeneği alanların eline en az 2 bin 568, en çok 5 bin 137 lira yatırıldı.

AYDAN AYA NASIL DEĞİŞECEK?

1 Ocak’tan itibaren brüt asgari ücret 10 bin 8 liraya çıktı. Buna göre en düşük işsizlik maaşı 4 bin 3, en yüksek de 8 bin 6 liraya yükselecek. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 3 bin 972, en çok 7 bin 945 lira geçecek. Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için Ocak’ta işten çıkanlara en az 2 bin 919, Şubat’ta ayrılanlara en az 3 bin 270, Mart’ta işten çıkanlara için en az 3 bin 621, Nisan’da ayrılanlara da en az 3 bin 972 lira işsizlik ödeneği bağlanacak. En yüksek işsizlik ödeneği de 7 bin 945 lira oldu.

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