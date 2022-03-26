3600 Gösterge İle İlgili Gece Açıklama Yapıldı! Maaşlara Nasıl Yansıyacak?

Emekliler Müjde! Ek Zam Yolda. Nakit ihtiyacı olanlara duyuru yapıldı. Milyonlarca emekli vatandaşın sabırsızlıkla beklemiş oldukları ek zam müjdesi nihayet geldi. Emekli maaşlarına 1477 TL tutarında ek zam gerçekleştirilecek. 3600 ek gösterge çalışmalarında son gelişmeler yakından takip edilirken, diğer taraftan milyonlarca kamu çalışanını oldukça yakından ilgilendiren ek gösterge artışında ise ayrıntılar netlik kazanmaya başladı. 1517 ve 1477 lira arasında artış yapılması öngörülen 3600 ek gösterge açısından komisyon, ikinci toplantısını yaptı şimdi ise gözler 3600 ek göstergenin maaşlarda nasıl bir etki oluşturacağına çevrildi. 3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklilerinin aldıkları maaşlar ne kadar artacak? İşte bu sorunun cevabı ve çok daha fazlası haberimizide

3600 Ek Gösterge Maaşlara Nasıl Yansıyacak?

3600 ek gösterge çalışmasının yürürlüğe girmesi ile beraber memur ve memur emekli maaşlarında nasıl bir değişiklik olacağını merak eden ilgililer, bu sorunun cevabını araştırmaya başladı. Kamu çalışanlarının heyecanla beklemiş oldukları ek gösterge artışında netlik kazanmaya başladı.

İkinci bir şekilde gerçekleştirilen toplantının sona ermesinin hemen sonrasında komisyon, 10 Mayıs 2022 tarihinde yeniden bir araya gelecek. Erkin göstergenin ise hangi tarihte netlik kazanacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. Memur-sen tarafından yapılan açıklamada bütün kamu çalışanlarının içerisinde yer aldıkları adaletli bir düzenleme hususunda bütün taleplerin değerlendirileceği açıklandı.

3600 ek göstergenin yasal bir hal alması ile beraber memur ile memur emeklilerinin maaşları başta olmak üzere alacakları kıdem tazminatı ciddi derecede artacak.