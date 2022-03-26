2 Özel Banka Son Dakika Haberi Olarak Duyurdu: Hesaplara 5000 TL Yatırılacak! Acil nakit ihtiyacının giderilmesi açısından bankalardan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. 5.000 TL'nin faizsiz bir şekilde sunulacağı ve 10.000 TL'ye varan kredi tutarının yüzde 0.99 faiz oranları ile sunulacağı açıklandı. 2022 senesi içerisinden nakit paraya sıkışan pek çok vatandaşa çare olmak amacıyla hareket eden ING Bank ve Akbank resmi internet sayfaları üzerinden mükemmel bir kredi kampanyası ilanı yapıldı.

Akbank ile ING Bank'ın yeni müşterilerine özel bir şekilde oluşturmuş olduğu yüzde 0.99 faiz oranı ile sunulacak bu kredi avantajı resmi internet sayfası üzerinden açıklanır. 100 bin TL'ye varan nakit gereksinimlerinin en uygun oranlar ile geri ödeme taksitlerinin hazırlanarak kullanılmasını sağlayacak bu kredi, oldukça avantajlı geri ödeme alternatifleri ile dikkat çekiyor. İlk kez ING Bank ya da Akbank müşterisi olacak vatandaşlara özel bir şekilde hazırlanan bu Kredi kampanyasının detayları ve çok daha fazlası haberimizin ayrıntılarında...

12 Aylık Vade Seçeneklerinden Faydalanın

ING Bank ile Akbank tarafından 10.000 TL'ye varan ve düşük faiz oranları ile kullandırılacak kredi kampanyası kapsamında 12 aya varan vade seçenekleri sunuluyor. 12 ay vade seçeneği ile beraber aylık 899 TL taksit ödemesi ile Bankalardan çekilen kredinin geri ödemesinin yapılması mümkündür. Yüzde 0.99 faiz oranlarının sunmuş olduğu avantajlardan faydalanmak isteyen vatandaşların Akbank ve ING Bank şubelerine gitmek başta olmak üzere internet ve mobil bankacılık sistemlerinden kredi başvurusu işlemlerini yapmaları da mümkün olmaktadır.