3600 Ek Gösterge Çalışmalarında Son Durum Nedir? 3600 Ek Gösterge Ne Zaman Çıkacak?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz gün yapmış olduğu bir açıklamada 3600 ek gösterge çalışmalarında artık sona gelindiğini söyledi. Son düzenlemeleri yapacaklarını ve 3600 ek gösterge meselesini tamamen çözüme kavuşturacaklarını söyleyen bakan Bilgin; din görevlileri, hemşire, polis, öğretmen ile yönetici pozisyonunda bulunan memurların aylık maaşları ile emekli olduktan sonra kanunen almaları gerekli olan ayrılıklar ve emekli ikramiyelerinde artış olacağını söyledi.

2018 senesinde düzenlenen seçimlerden itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin vaat etmiş olduğu 3600 ek gösterge açısından 10 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen memur-sen ile bakanlık arasında 3. Toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde ertelendi. Adres ve Kalkınma Partisi grup başkanvekili Mustafa Elitaş ise "sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu gibi sağlık çalışanları ile alakalı yasal düzenlemeleri mayıs ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmayı planladıklarını söyledi. 3600 ek gösterge başta sağlık personellerinden hemşire olmak üzere diğer Sağlık bilimi lisansiyellerini de bünyesini alacak.”Dedi.

3600 Ek Göstergede Sona Gelindi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarında artık sona gelindiğini ve mayıs ayı itibariyle bu meseleyi tamamen çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi ile beraber din görevlileri hemşireler, polisler, öğretmenlerin aldıkları maaşlarda otomatik bir şekilde artış yaşanacak ve diğer taraftan memurların emekli olmaları durumunda alacakları ikramiyelerde ve ciddi manada bir artış yaşanması söz konusu olacak.