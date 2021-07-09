36 Ay Vadeye Kadar Bu Bankalar Üzerinden 22.500 TL Nakit Verilecek, Kimse Bilmiyor, Hemen Başvuru Yaparak Onay Alın

Son Dakika kredi kampanyası başladı. İhtiyaç kredisi alacak kişlere, yeni kampanya duyurusu yapıldı. Onay verilecek olan limit 22.500 TL. İhtiyaç Kredisi olarak 22 bin 500 TL'ye kadar 36 ay vadeli Krediyi anında hesabınıza atabilirsiniz. Bu krediler hem internet bankacılığı hem de şubelerden sizlere verilmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin banka politikasına uygun olması durumunda hemen 22.500 TL krediye hesaplarını atabileceklerini söylemek istiyoruz. Daha önce bir banka çalışmanız varsa ve bu banka çalışmalardan ötürü düzenli ödemeleriniz var ise banka puanınız yüksek olacak ve kkb notu dediğimiz kredi skorunuz değer kazanacaktır. Kredi notu yüksek olan kişiler uygun faiz oranları ile 22.500 TL krediyi kullanabilirler.

Denizbank 22.500 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

36 ay vadeye kadar kredi başvurusu yapmak istiyorsanız 22.500 TL kredi veren Denizbank üzerinden işlem yapabilirsiniz. Denizbank şubelerinden uygun faiz oranları ile birlikte kredi alabilmeniz için banka sizlere sms ile işlem yapmanızı sağlayacaktır. SMS kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bankadan 3280 SMS numarasına Kredim yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazdıktan sonra gönderin. Bu gönderimi yaptıktan sonra banka sizlere hemen değerlendirme imkanı verecek içinde kredi sonucumuz belirlenecektir. Kredi onay almanız durumunda banka sizleri 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli Kredi imkanı banka şubelerinden sadece kimlikle sunacaktır.

İş Bankası 22.500 TL kredi nasıl alınır?

İş Bankası üzerinden de kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler banka şubelerine gidebilir veya bu bankanın internet bankacılığını kullanarak şubelere gitmeden kredi başvurusu yapabilirler. İş Bankası şubesiz krediler için banka en az 1350 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi skoru uygun olan müşteriler bankanın internet bankacılığı uygulaması olan İş Cep üzerinden kredi başvurusu yapabileceklerdir. Yaptığınız kredi başvurusu eğer onay alırsa banka sizlere bu krediyi hemen hesabınıza atacaktır. 36 ay vadeye kadar verilen bu krediler de 3 ay erteleme imkanı sizlere sunulmaktadır.

TEB 22.500 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Bu bankadan hemen onay almak istiyorsanız size en yakın TEB şubesine giderek kimliğinizle kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra onay almanız durumunda da banka sizlere 36 ay vadeye kadar 22.500 TL kredinizi verecektir. Kredi onayı aldıktan sonra banka sizin kendi kredi notunuza göre faiz oranı uygulayacaktır. Faiz oranı uygun olan kişiler TEB Bankası üzerinden 22.500 TL kredi kullanabileceklerdir. Bankadan bir hesabınız varsa internet bankacılığı şubesine girerek buradan online kredi başvurusu yapabilirsiniz. Online kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere ne kadar onay vereceğini söyleyecek ve nasıl kredi alacağınızı öğreneceksiniz. Eğer onaylanan limit işinize yarıyorsa şubelere gitmeden onaylanan kredinizi hafta sonu dahil hesabınıza atabilirsiniz. Alacağınız ihtiyaç kredisinde TEB bankası özel olarak 3 ay erteleme imkanı da sunmaktadır.