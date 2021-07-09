Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası 50.000 TL Online kredi vereceğini Duyurdu! 36 Ay Vadeli 3 Ay Ertelemeli, Şubesiz Kredi

Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası 50.000 TL Online kredi kampanyası başlattı. Banka şubesine gitmeden başvuru yapacağınız bu krediye aynı zamanda bankaya gitmeden kullanım da yapacaksınız. Bu iki bankadan 50.000 TL online kredi başvurusu nasıl yapılır, onay almak için başvuru şartları nelerdir, sizlere bu yazımızda bahsedeceğiz.

Bankaların son yaptıkları kredi kampanyalarına baktığımızda artık online kredi hizmetleri daha çok gözümüze çarpmaktadır. Bankaya gitmeden hemen kredi kullanacağınız bu bankalardan ihtiyaç kredisi alacağınız gibi ayrıca online olarak bankacılık işlemlerinizi de yapabilirsiniz. Kredi kullanabilmeniz için seçeceğiniz bankada bir hesabınızın olması gerekiyor. Hesabınıza bağlı bir internet şifresi alarak 50.000 TL kredi kullanmak için başvuru yapabileceksiniz. Online kredi almak isteyenler Yapı Kredi ve İş Bankası’nın son yaptığı kampanyaya katılabilirler.

50.000 TL Online Kredi Başvurusu İçin Şartlar Nedir?

Kredi alabilmeniz için aşağıdaki şartlara uygun müşteri olmanız gerekmektedir.

Kredi başvurusu yapacak olan kişinin TC vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.

Bankalar 70 yaşına kadar kredi vermektedir. 65 yaşından üzeri olan kişilerden banka emekli olmasını talep edecektir.

Kredi başvurusu yapacak olan kişinin kredi skoru 1300 ve üzerinde olması gerekiyor.

Başvuru yapacağınız bankadan bir hesabınızın olması ve bu hesaba bağlı internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir.

Online kredi alacak olan kişiler, güncel bankalarda kullandıkları ürünlerin ödemelerinde gecikme yaşamaması gerekiyor. Eğer gecikmeli bir durum varsa bu gecikmeyi ödedikten 24 saat sonra başvuru yapılmalıdır.

Bankalardan dolayı icralık olduysanız kredi alamazsınız.

Çok başvurusu olan kişiler kredi alamazlar.

Banka hesaplarınızda e-haciz varsa onay alamazsınız.

Verilen bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız online olarak kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası 50.000 TL Online Kredi Başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden online kredi alabilmeniz için banka müşterisi olmanız gerekmektedir. İnternet bankacılığına giriş yaptığınızda krediler menüsüne gelerek orada ihtiyaç kredisi başvurusu seçeneğini göreceksiniz. Buraya girdiğinizde karşınıza iki adet seçenek çıkacaktır. 3 ay ertelemeli kredi başvurusu veya standart ihtiyaç kredisi başvurusu seçeneklerinden birisini seçerek işlemlerinize devam edeceksiniz. Kredi başvuru formunu doldurduktan sonra banka sizi değerlendirmeye alacak ve 5 dakika içinde kredi sonucunuzu verecektir. Kredi onayı aldığınızda bu krediyi hemen yine aynı hesaba girerek kullanım yapabilir ve oturduğunuz yerden hesabınıza aktarabilirsiniz.

İş Bankası 50.000 TL Online Kredi Başvurusu

İş Bankası’da İş Cep uygulaması üzerinden kredi başvurusu yaptırmaktadır. Banka müşterisi olmanız durumunda kredi başvurusunu online olarak yapabilirsiniz. Bunun için uygulamaya girdiğinizde hızlı kredi seçeneğini seçerek 50.000 TL’ye kadar limitle başvuru yapabilirsiniz. Banka daha çok 10.000 TL ve 20.000 TL arasında kredi onayı vermektedir. Eğer yüksek limitli kredi almak istiyorsanız daha yüksek kredi notunuzun olması ve daha önceden de bu bankadan bir kredi kullanmış olmanız gerekmektedir. Başvuru onay aldıktan sonra, hesabınıza hemen kredinizi yatırabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar verilen iş cep kredisi 3 ay erteleme imkanını da sizlere sunacaktır.