36 Ay Vadeli, 90 Gün Ertelemeli, 15.000 TL Tutarlı Gelir Belgesiz Kredi İmkânı Resmi Olarak Açıklama Yapıldı

36 ay vadeli, 90 gün ertelemeli, 15 bin tutarlı, gelir belgesine gerek duyulmaksızın faizsiz olarak kredi imkânı sunuluyor. En az tutarın 15 bin lira olduğu ve gelir belgesine gerek duyulmayan kredi için açıklama yapıldı. Sizlerde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, 36 ay vadeye dayanan vadelerde kredi kullanabilirsiniz. Bankalardan kredi almak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konular arasında kredi vadeleri geliyor. Düşük faizli kredilerde vadeler 36 ay olarak düzenlendi.

Bankalar son dönemlerde düşük faiz oranları ile kredi veriyor. Eğer sizlerde bankalardan kredi almak istiyorsanız, bankaların belirlemiş olduğu şartları sağlamanız gerekir. Şartlara uygun olmanız durumunda uygun faiz oranları ile işlem yapabilirsiniz. Bankalardan kredi kullanmak isteyenlerin ayrıca kredi notunun da yüksek olması gerekir.

Akbank Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu

Akbank gelir belgesine gerek duymandan kredi imkânı tanıyor. Sizler de gelir belgesiz kredi almak istiyorsanız kredi notunuzun en az 1200 olması gerekir. Kredi başvurusu için öncelikle banka müşterisi olmanız gerekir. 15 bin lira tutarındaki kredi için onay almanız durumunda banka kredi tutarını hemen hesabınıza aktarır.

Enpara’dan Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu

Şubesiz bankacılık işlemleri gerçekleştiren enpara üzerinden de 15 bin liralık kredi için başvuru yapabilirsiniz. Gelir belgesine gerek duyulmadan verilen kredide online olarak kullanım sağlamak için banka politikalarına uygun olmak gerekir.

Aktifbank Üzerinden 15.000 TL Tutarlı Kredi Başvurusu

Banka kredi notu düşük olanlar için 15 bin lira tutarlı kredi başvurusu yapılabilir. Başvuru internet üzerinden yapılabildiği gibi SMS üzerinde de yapılmaktadır. Aktifbank üzerinden kredi olarak verilecek olan tutarlara başvuru yapabilmek için 18 yaşın üzerinde olmanız gerekir. Başvuru yapıldığında onay alınması durumunda kredi kullanılabilir. Banka üzerinden kredi almak için ayrıca SMS ile de başvuru yapılabilir. Kredi yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numarasını 3050 nolu numaraya mesaj olarak gönderilebilir. 5 dakika gibi kısa sürede kaç lira alınacağı konusunda onay gelir.