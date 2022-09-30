33.000 TL: Kişilerin Kimlik Numarası Son Hanesi 0-2-4-6-8 Olması Durumunda 3 Ay Ertelemeli Nakit Ödemesi Başladı

33000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için kampanya başlatan Denizbank ile birlikte Yapı Kredi Bankası düşük faiz oranları ile birlikte 90 gün ertelemeli 36 ay vadeli yeni bir kredi paketi hazırladığını, sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Denizbank ile birlikte Yapı Kredi Bankası üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, aynı gün içinde kullandırılmaktadır.

Denizbank ile birlikte sizlerde Yapı Kredi Bankası müşterisi olmanız durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan bu kredi kampanyasına katılarak, hemen aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanabileceksiniz. Denizbank, Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanyada özellikle kredi kullanacak olan vatandaşların banka müşterisi olması durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 gün yirmidört saat, kredi alabileceği hakkında bilgileri yayınladı. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için aynı gün içinde hizmet ödemesi verilmektedir.

33000 TL kredi başvurusu...

33000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Denizbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa,, cep telefonları üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabiliyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Bireysel tc Kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi mesaj olarak yazarak, 44 11 numarasına göndermeniz durumunda ise Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirmiş olursunuz.

2 banka üzerinden de SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunup, kredi onayı alacak olan tüm vatandaşlar, aynı gün içinde kredi ödemelerini alabilmeleri için banka şubelerine gidebilir veya internet bankacılığı kullanıyorlar. Saban, kadın, mobil uygulaması üzerinden kredi başvurularında bulunabilmektedirler. Bankaların güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, bankaların kendi resmi internet siteleri üzerinden güncel faiz oranlarını öğrenerek, ayrıca, ayrık hesaplamanız yaparak, ne kadar aylık ödemesi olacağını da öğrenebilirsiniz.