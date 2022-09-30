4 bankadan deprem gibi hareket! Akbank, Denizbank, TEB ve Halkbank 10-50 bin TL arası ödeme yapacak!

Akbank, Denizbank, TEB ve Halkbank 50000 TL'ye kadar hızlı birşekilde sizlere ihtiyaç kredisi kampanyası hazırladığını açıkladı. Hem kamu bankaları üzerinden hem de özel bankalar üzerinden 36 ay vadeye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar, eylül ve ekim ayları içerisinde yapmış oldukları tüm başvurularda, düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabilmektedirler. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin banka kredi politikalarına uygun bir vatandaş olması ile birlikte hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini hesaplarına yatırabileceği haberi de verildi.

Akbank Denizbank Teb Bankasi ve Halkbank üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanacak olan kişilere 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi verilecek ve en onaylanan krediler 36 ay vadeli, vatandaşların ihtiyaç kredisi olarak hesaplarına yatacaktır. Başvuru yapmak isteyen kişiler internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapacakları işlemler gibi, ayrıca kredi başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerine kimlikleriyle birlikte giderek de kredi başvurusunda bulunabiliyor.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurularında bulunmak için en yakın banka şubelerine kimlikleriyle birlikte giderek bu dört banka üzerinden de 50000 TL'ye kadar kredi kullanabilir.

Akbank ve Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların cep telefonları üzerinde, atacakları mesajlar ile birlikte de ihtiyaç kredisi başvurularını hemen aynı gün içinde SMS ile yapacağını da söylemek isteriz.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere banka 5 dakika içerisinde sonuç verir ve onaylanan krediyi hemen hesabınıza yatırma olanağı da sizlere sunar.

Akbank üzerinden DenizBank üzerinden TEB Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, ayrıca internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de yedi gün yirmi dört saat, kredi kullanabilir. Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, şubelere gitmeden internet sitesi üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir, onaylanan kredileri hesaplarına hemen yatırabilir.