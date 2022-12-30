3.300 TL Sosyal Yardım PTT Hesaplarına Aktarılacak...

Birçok vatandaşın haberinin olmadığı ve Türkiye aile destek programı dahilinde dağıtılan 3300 TL tutarındaki sosyal yardım ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Geçtiğimiz koronavirüs salgını neticesinde pandemi dönemine girilmesiyle birlikte kapsamı daha da genişletilen sosyal yardımlar son bir yıldan bu yana artan hayat pahalı ve ekonomik kriz neticesinde birçok vatandaşın da geçim sıkıntısına derman olmuştu. Ekonomik krizin daha da büyümesi neticesi ile geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara yardım amaçlı çeşitli sosyal yardımlar devreye sokuldu.

Durumu olmayan vatandaşlara ise 2022 yılının Ekim ayında ortalama olarak 9.7 milyar TL sosyal destek ödemesi yapıldı ve aynı zamanda Türkiye ile destek programının da bütçesi 2023 yılı için 40 milyar TL civarına yükseltildi. Türkiye’de her 10 aileden biri ise sosyal yardım kapsamında bu desteklerden fayda sağlıyor.

Türkçe Aile Destek Programı Birçok Alanda Ödeme Yapıyor

Kamu kurumları ile Türkiye aile destek programı başta olmak üzere çok farklı alanlarda sosyal yardımlarda vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Özellikle engelli bakım aylığı yaşlı aylığı elektrik desteği ve genel sağlık sigortası prim ödeme yardımı anaokulu yardımı gibi çok çeşitli olan sosyal yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak onların rahatlamasına sebep oluyor.

Dar gelirli vatandaşlara elektrik tüketim desteği de 1 Mart 2019 tarihinden itibaren bu yana devam ediyor. 2020 üç yılı içerisinde de devam edecek olan uygulama neticesinde ihtiyaç sahibi olan kişilerin elektrik faturasının her ay 150 kilowatt saate kadar olan kısmını devlet karşılamakta. Bu teşvikten ise yaklaşık olarak 2 milyon civarında vatandaş fayda sağlıyor. Düzenli olarak ödenen sosyal yardım programlarından fayda sağlayan vatandaşlar ise hanelere verilen elektrik tüketim değerindeki hanelerin kişi sayısına göre ve tüketimine göre de değişkenlik gösteriyor.