Ziraat Bankası 22 yaşından büyüklere 30 Bin TL verecek! 2-3-4 Ocak'ta alabilirsiniz

2-3-4 Ocak'ta alabilirsiniz! Ziraat Bankası 22 yaşından büyüklere 30 Bin TL verecek! Bankalar zaman zaman çeşitli kredi kampanyaları başlatıyor. Bu bankalar arasında Ziraat Bankası ise ön plana çıkıyor. Ülkemizde en çok tercih edilen bankalardan biri olan Ziraat kredi kampanyaları başlatan bankalar arasında karşımıza çıkıyor.

Banka tarafından paylaşılan son duyuruya göre ise 22 yaşından büyük olan kişiler şartları sağlıyor olması durumunda 36 ay vadeyle 30 bin Türk Lirası tutarında krediden faydalanabilecek. Ziraat Bankası verilecek olan bu krediye dair detayları da paylaştı. Peki kimler 30 bin Türk Lirası krediden yararlanabilecek?

Kredi Başvurusu için Gerekli Şartlar

Ziraat Bankası yaptığı kredi kampanyasına dair detayları duyurdu. Buna göre kredi kampanyasından 22 yaş üstü herkes faydalanabilecek. Ancak başvuru için bazı şartların arandığı biliniyor. Ziraat Bankası kredi şartları incelendiğinde ise karşımıza ilk çıkan kişinin sigortalı bir işte çalışıyor olması. Bunun yanı sıra krediye başvuru yapacak olan kişilerin en az 12 aylık bir sigorta geçmişine sahip olması şartı aranıyor.

Bunun yanı sıra başvuru yapacak olanların krediden faydalanabilmesi için kredi sicilinin temiz olması şartı aranıyor. Ziraat Bankası kredi kampanyası kapsamında bu şartları taşıyan kişiler 30 bin TL krediden faydalanabilecek.

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