32 Gün Sonra, 10.000 TL Kazandıran Mevduat Faiz Oranları Duyurusu Yapıldı, Faiz Oranları Belli Oldu

Mevduat faiz oranları tekrardan güncellendi. 32 günde 10.000 TL mevduat kazandıran, faiz oranları bankalar tarafından duyuruldu. Sizlerde eğer yatırım yapmak istiyorsanız, bankaların mevduat faiz oranlarını inceleyebilir ve mevduatlar hakkında bilgiler alabilirsiniz. 10.000 TL kazandıran bankalar, hoş geldin faiz oranları ile işlemler yapıyor. Temmuz ayı sonuna kadar geçerli olacak bu faiz oranları, özel müşterilere daha yüksek olarak işlem yapılıyor.

1 Haziran itibariyle geçilen aşamalı normalleşme, 1 Temmuz itibariyle bitiyor ve ülke ilk defa pandemi dönemindeki gibi serbest kalıyor. Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan kişiler, maddi durumlarına göre bankalardan mevduat faiz oranlarını seçerek, para kazanmak istiyor. Kamu ve Özel bankaların yaptığı bu kampanyalarda en dikkat çeken faiz oranı, hoş geldin faiz oranı ve e-mevduat faiz oranıdır.

Bankalar yaptıkları 32 günlük faiz oranları ile birlikte, yeni faiz oranlarını resmi internet sitelerinde duyurdu. Sizlerde en çok faiz veren bankadan hoş geldin faizi ile işlem yaparak, 10.000 TL'ye kadar aylık para kazanabilirsiniz.

32 Günlük Vadeli Mevduat Faiz Oranları Nedir?

Bankalar kendi politikalarına göre işlem yapıyor. Bankalar Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank kamu bankası olmasından dolayı daha uygun faizlerle işlem yapıyor. .75 faiz oranı ile hizmet veren bu bankada 10 bin TL para yatırmanız durumunda 88 TL aylık kazanç kazanabilirsiniz.

Özel bankalardan olan Fibabanka üzerinden Kiraz Hesap olarak işlem yapabiliyorsunuz. Kiraz hesap açarak en az .00 faiz oranı ile mevduat açabilirsiniz. Banka bu faiz oranını hoş geldin faizi olarak veriyor.

HSBC Bank üzerinden de 32 günlük .00 faiz oranı ile işlem yapabilirsiniz. 10.000 TL yatırım yaparsanız bu banka üzerinden 82 TL kazanabilirsiniz.

ING Bank ve TEB Bankası .00 Faiz oranı ile işlem yapıyor. Bankalardan bu faiz oranları ile işlem yapacak olan kişiler, mevduat faiz oranlarını bu oranlarda alabilmeleri için e-mevduat faizlerinden yararlanması gerekiyor.

Burgan Bank ve Odeabank ise hoşgeldin faizi olarak .45 faiz veriyor. Bankalar e-mevduat işlemleri yapan müşterilere bu oranlarda hizmet veriyor. Banka şubesinden başvuru yaparsanız daha düşük oranlarda işlem yapacaksınız.