Emeklilere Müjde: Şartları Uyan Herkese 2500 TL Verilecek! Başvurular Başladı

Emekli olan kişilere müjde, bankalardan geldi. Milyonlarca emeklinin uzun süredir beklediği bu karar yayınlandı. Emekli olan kişiler eğer şartlara uygun oluyorsa, 2500 TL'ye kadar promosyon alabilecekler. En düşük 500 TL en fazla ise 2500 TL verilen bu destekleri alabilmeniz için emekli olmanız ve emekli maaşına belirtilen bankalardan almanız gerekiyor.

Bilindiği gibi bankalar üzerinden emekli promosyonu almak isteyen kişiler, SSK ve Bağkur emeklisi olması durumunda 750 TL'ye kadar devletin verdiği promosyonları alabilmektedirler. 1500 TL'ye kadar emekli maaşı olan kişiler, 500 TL, 1500 TL ve 2500 TL arasında emekli maaşı olan kişiler, 625 TL, 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı olan kişiler ise SGK tarafından 750 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılmaktadır. Bankalar SGK tarafından verilen bu destek ödemelerinin, üzerlerine kendi politikalarına göre ücret ekleyerek emekli olan kişileri kendi bankalarına çekmek istemektedirler.

Bankalar tarafından verilecek promosyon oranları açıklandı.

Emekli olan vatandaşlara 2500 TL'ye kadar promosyon veren bankalar bulunmaktadır. 2.500 TL ve altında promosyon ücretlerini bankalardan belirtilen şartlar halinde olabiliyorsunuz. Emekli maaşı üzerine alacağınız promosyonları 3 yıl boyunca maaşlarını aynı bankadan almak üzere taahüt verirseniz kullanabileceksiniz. Kamu bankaları bu kampanyayı yapmıyor ama özel bankalar, 750 TL üzerinde de emekli promosyonları vermektedir. Özel bankalar otomatik ödeme sistemini kullananlara kredi çekenlere kredi kartı alanlara veya arkadaşları emekli olursa bu arkadaşını bankaya tavsiye edenlere yüksek promosyon imkanı sunuyor.

Yeni emekli olan kişiler emekli promosyonu olabiliyor mu?

Yeni emekli olan kişiler emekli maaşı aldığı banka üzerinden başvuru yaparak, ben 3 yıl bu bankadan maaş alacağıma sözleşme ile karar veriyorum derseniz emekli maaşınız üzerinden promosyon kalabiliyorsunuz. Çok emekli olduktan sonraki bankamızdan herhangi bir promosyon almadıysanız ve promosyonun size düşük geliyorsa, vereceğimiz bankalar üzerinden de bankada emekli promosyonu almak için maaş taşımasını yapabilirsiniz.

Yüksek emekli promosyonu veren bankalar

Emekli promosyonu almak isteyen kişiler, Denizbank üzerinden maaş alıyorsa, en az 675 TL en fazla da bin TL emekli promosyon alabilmektedirler ayrıca emekli arkadaşlarını yönlendiren kişi nerede, banka, 100 TL ek promosyon vermektedir.

Garanti Bankası üzerinden de en fazla 1200 TL en düşük 800 TL emekli promosyonu alabilirsiniz. Emekli maaşınızı Garanti Bankası'ndan almanız yeterli olacaktır.

QNB Finansbank üzerinden en düşük 1300 TL en yüksek ise 2500 TL'ye kadar emekli promosyonu alabiliyorsunuz. Ayrıca Finansbank, emekli maaşını bankadan alan kişilere 10000 TL'ye kadar krediyi 5000 TL ye kadarda kredi kartı da vermektedir.

Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank Şekerbank, Akbank ve İş Bankası, herhangi bir promosyon yapmamaktadır.

Yüksek emekli promosyon veren bankalardan bir tanesi de TEB bankası olmaktadır. TEB Bankası üzerinden 1200 TL ile 2000 TL arasında emekli maaşınıza göre, emekli promosyonu alabiliyorsunuz.