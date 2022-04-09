30.000 TL'lik İhtiyaç Kredisi İçin Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Akbank Maliyeti Ne Kadar Oluyor? İhtiyaç kredisi çekip ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar bankalarda uygun maliyet araçlarını devam ettiriyor. İşbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası 30.000 TL ihtiyaç kredisi için nasıl bir maliyet tablosunu tüketicinin karşısına getiriyor? Cevabı haberimizde...

Bankalar son zamanlarda nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar için kredi imkanı hazırlıyor. 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler başvuru yapmadan önce araştırma yapıyor. Hem özel bankaları hem de kamu bankaları son dakika olarak haber açıyor...

İş Bankası 30.000 TL İhtiyaç Kredisi Maliyet Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İş Bankası'ndan 30.000 TL'lik ihtiyaç kredisinin 36 aylık vade seçeneği ile aylık yüzde 1.95 faiz oranı ile çekilmesi durumunda bankaya her ay 1242 TL'lik taksit ödemesinin yapılması gerekir. 30.000 TL'lik ihtiyaç kredisinin toplam maliyeti 44. 875 TL olmaktadır.

Akbank 30.000 TL İhtiyaç Kredisi Maliyet Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Akbank'tan 30.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin 36 ay vade seçeneği şeklinde aylık yüzde 1.92 faiz oranı ile çekilmesi durumunda bankaya her ay 1335 TL tutarında taksit ödemesinin yapılması gerekir. Çekilen 30.000 TL'lik ihtiyaç kredisinin toplam maliyeti 44624 TL olmaktadır. Başvuru yapmak isteyenler KREDİ TC Kimlik numarasını yazarak 4425 numarasına mesaj atarsa bu bankadan ne kadar kredi onayı aldığı ile birlikte ne kadar faiz oranlarınlarından yararlanacağını da öğreneceklerdir.

Yapı Kredi Bankası 30.000 TL İhtiyaç kredisi Maliyet Hesaplaması Nasıl Yapılır?

30.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin 36 aylık vade seçeneği şeklinde aylık %2. 59 faiz oranı ile çekilmesi durumunda bankaya aylık 1396 TL tutarında taksit ödemesinin yapılması gerekir. 30.000 TL'lik ihtiyaç kredisinin toplam maliyeti ise 50424 tl şeklinde hesaplanmaktadır. Yapı kredi bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler Bireysel TC KİMLİK Aylık gelir yazarak bu mesajı 4411 numarasına mesak olarak gönderebilirler. Bu şekilde bankanın kredi kampanyasına katılmış olacaksınız.