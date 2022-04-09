İş Bankası 3100 TL Ödeme Yapıyor! Bayrama Kadar Başvuru Yapılması İçin Duyuru Yapıldı

Son zamanlarda özellikle Ramazan Bayramı yaklaşırken, bankaların bayram kredisi kampanyaları oldukça merak edilmektedir. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve paraya ihtiyacı olan kişilerin başvuru yapacakları, bankaların başında gelen iş Bankası, kişilere gelir belgesiz olarak 3100 TL ödeme yapmaya karar verdi. Nakit kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanyada, İş Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler, hem banka şubesinden, hemde banka şubesine gitmeden işlem yapabilmesi oldukça basit bir kredi kampanyası olmaktadır.

Bankanın resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden de başlatılan bu kampanya duyurusu sonrasında 3100 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlara 36 ay vadili gibi uzun vadelerle kredi imkanı sağlanmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi olarak alabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecek.

İş Bankası İŞ CEP uygulamasından Onay Verecek!

İş bankası 3100 TL'ye kadar vermiş olduğu ödemeler için başvuru yapacak olan kişilere, şubelere gelmesine gerek olmadığını ve İş Bankasının iş cep uygulaması üzerinden istedikleri zaman başvuru yapabileceklerini açıkladı. İş bankası iş cep uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların banka hesabı olması gerekmektedir.

İş bankası iş cep uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar kendi hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte bankanın mobil uygulaması üzerinden başvurusunu gerçekleştirerek, şubelere gitmeden 3100 TL ödeme alabilecektir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Size en yakın işbankası şubesine giderek de kampanya hakkında detaylı bilgileri öğrenebilir ve 36 ay vadeli daha yüksek limitlerde kredi kullanımını gerçekleştirebilirsiniz.