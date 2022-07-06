3000 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlara 17.000 TL Ödeme Haberi Var! Bu Haberde Sadece Emekli Başvuru Yaparak Alabilecek!

Emekli maaş hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 3.000 TL üzerinde emekli maaş alan vatandaşlara 17.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak işlem yapılacağı duyuruldu. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, 3000 TL ve üzerinde emekli maaşı hesabımız aracılığı ile birlikte internet bankacılığını kullanarak, 17000 TL ödeme alabilirsiniz. 17000 TL kadar ödeme alacak olan emekliler, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş almaları durumunda bu bankaların şubelerine gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen emekli, internet bankacılığını internet sitesini kullanarak da şubelere gitmeden işlem yapabiliyor. En düşük faiz oranlarından yararlanarak alabileceğiniz bu nakit kampanyasına katılmak isteyen emeklilere 17000 TL'ye kadar ödeme başvurusu bugün itibarıyla başladı.

Başvuru nasıl yapılır?

17 bin TL emekli Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başvurular bugün itibariyle resmi olarak başladı.

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli ihtiyaç kredilerine kamu bankaları üzerinden almak istiyorsa, başvurularını banka şubelerine gitmeden kolay bir şekilde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabilmektedir.

Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de kredi imkanından faydalanacak olan kişilere ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanda sunulmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabilir, onaylanan tutar kadar kredinizi aynı gün içinde hesabınıza yatırarak alabilirsiniz.

Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank'ın banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğinizi söylemek istiyoruz. Kredi başvurusunda bulunacak olan emeklilerin emekli maaşımı bankadan üzerinden alınması şartı ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır.