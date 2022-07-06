2 Banka Duyurdu: Bankamatik Kartınıza 43.000 TL Ödeme Yapılacak!

Bankamatik kartı üzerinden 43000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara iki banka üzerinden duyuru yapıldı.

Akbank Denizbank

Belirtilen bu iki banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara ilk 43000 TL'ye kadar kredi onayı almaları ile birlikte 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, banka şubelerine giderek veya internet sitesi üzerinden internet bankacılığından kullanarak da kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması durumunda bu 2 bankanın başlatmış olduğu kredi kampanyasına katılarak kendi bankamatik kartı hesapları üzerinden kredi başvurusunda bulunabilecek ve 43000 TL kredi onay alabileceklerdir. ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, Akbank ve Denizbank'ın başlattığı kampanya detaylarına kendi resmi internet siteleri üzerinden öğrenebilmektedir.

Akbank

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu banka şubeleri üzerinden kimlik ve gelir belgenizi de birlikte kolay bir de yapabiliyorsunuz. Akbank ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sunan bankaların başında gelmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak SMS'le kredi başvurusunda bulunmak istiyorsa, cep telefonunun mesaj kısmına kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına göndermesi gerekiyor. 5 dakika içerisinde kredi sonucu mesaj atmış olduğunu, cep telefonuna gelecektir.

Denizbank

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu, Cebimde Kredi kampanyası olarak geçmektedir. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır. Denizbank, ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde ihtiyaç kredilerini SMS ile yapacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmından kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermesi yeterli olmaktadır. 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunulmaktadır. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, Denizbank'ın resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç Kredisi Başvurusu Formunu doldurarak işlemlerini yapabilmektedirler. Denizbank, hesabı olan vatandaşlar, Denizbank'ın mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir.