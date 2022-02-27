30 Yaşından Büyük Olanlara Müjde! Hesabınıza 13500 TL Ödeme Yatıyor! Açıklama da Dikkat Çeken Detay! 30 yaşından büyük olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları olması durumunda kamu bankaları üzerinden alabilecekleri 13500 TL ödemeler bugün itibariyle hesaplara yatmaya başladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşlar, 13500 TL'ye kadar hızlı bir şekilde banka üzerinden ödeme alabiliyor. 3 kamu bankası tarafından başlatılan bu kampanyada, sizlere 36 ay vadeye kadar işlem yapılacak ve kredi onayı almanız durumunda hızlı bir şekilde hesabınıza ödemeler, yatacak.

Ziraat Bankası üzerinden 13500 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 13500 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşların en yakın banka şubesine, kimlikleri ve gelir belgesiyle birlikte giderek başvurularını gerçekleştirebilir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar 3 ayı ertelemeli olan bu kredilerde en düşük faiz oranlarından yararlanmaktadırlar. 30 yaşından büyük olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması veya emekli olması durumunda kredi alabileceğini söyleyebiliriz.

Vakıfbank, TC kimlik numarası üzerinden 13500 TL ödeme yapıyor!

Vakıfbank üzerinden 13500 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar 3 ertelemeli olarak kredi başvurusu yapacak olan kişilere 5 dakika içerisinde kredi sonuçlarını öğrenebilecekleri kredi kampanyasını kimlik numarası üzerinden vermektedir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, bankanın mobil uygulamasını kullanarak şubelere gitmeden de hızlı bir şekilde nakit kredi onayı alabiliyor. Bu işlemleri yapmak istiyorsanız, banka şubesine gitmeden internet bankacılığı şifresi alabilir ve bu şekilde kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Vakıfbank şubelerinden ve Vakıfbank'ın müşteri hizmetleri numarası üzerinden de nakit kredi başvurusu yapmanız mümkündür.

Halkbank 13500 TL ödemeyi sadece mobil uygulama üzerinden verecek!

Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka hesapları olması durumunda, şubelere gitmeden hemen bu bankanın mobil uygulamasına girerek internet bankacılığı kredisi adı altında gelir belgesiz, düşük faizli ve masrafsız kredi kullanabilir. Halkbank şubelerinden ve Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinden de alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte hızlı bir şekilde kredi onayını alabilirsiniz.