Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Halkbank, TEB ve Denizbank Bahar Kredisi Başlattı! 10.000 TL İhtiyaç Kredisi Verecek

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Halkbank, TEB ve Denizbank üzerinden 10.000 TL düşük faizli ihtiyaç kredisi alacak kişiler bahar kredisi başvurusu yapabilirler. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Halkbank, TEB ve Denizbank Resmi internet sitesi üzerinden yapmış oldukları kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlara düşük faizli bahar kredisi adı altında 10 bin TL nakit krediyi gelir belgesiz olarak vereceğini açıkladı.

Başvuru yapacak olan vatandaşlar, kredi başvurusunda bulunduktan sonra banka kredi notu uygun olması ile birlikte hızlı bir şekilde bankalar üzerinden kredi kullanabilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden başvuru yapacak olan kişiler kredi notu 1100 ve üzerinde olması gelir durumunda, herhangibir sıkıntı olmaması durumunda kredi onay alabilecektir

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Halkbank, TEB ve Denizbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

10000 TL, bahar kredisi başvurusunu eğer kamu bankaları üzerinden yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, sizleri kampanya için kredi imkanı sağlamaktadır. Size en yakın banka şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirecek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden daha önce kredi kullanan ve düzenli olarak ödemeler yapan vatandaşlar, bankanın internet bankacılığını kullanarak ta en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi onayı alabiliyor.

Özel bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi olarak bahar Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara, Akbank TEB Bankası ve Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve oturdukları yerden ne kadar kredi onayı aldıklarını, görebilir.

Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, kredi başvurusu için cep telefonunun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına göndermesi gerekmektedir. Akbank üzerinden kredi onayı alan kişiler isterse, Akbank Direkt uygulamasından, isterlerse de banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte SMS ile onaylanan kredi tutarını kullanabilir.

Denizbank üzerinden cep telefonunuz aracılığı ile SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredim yazın boşluk bırakarak kimlik numaranızı 32 80 numarasına gönderin. Yapılacak olan kredi başvurusu sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde kredi sonucunu verecek, onaylanan tutarı gelir belgesiz, banka şubesinden kullanabileceksiniz.

İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların TEB Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapabilmesi için sadece kimlik numarasına 44 66 numarasına göndererek, işlem yapması yeterli olacaktır. Teb Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanacak. 10000 TL ihtiyaç kredilerinde ise 36 ay vadeye kadar işlem yapacak.