30 gün daha uzatıldı! Emekli promosyonu almak isteyenlere müjde verildi, Sadece süre değil limitlerde yükseldi

Emekli maaş alan kişiler için yapılan yeni kampanyalarda emekli promosyonu almak isteyenler için son şans verildi. Emekli promosyonları bilindiği gibi 31 Ağustos son tarih olarak verilmişti. Şimdilerde ise bankalar üzerinden başvuru yaparak nakit alacak kişiler için bankalar promosyon ödemelerini uzattı. Emekli maaşı alan kişiler Eylül ayında tekrardan bu promosyon için bazı bankalara başvurular yapabileceklerdir.

Emekli maaşınızı taşıdıktan sonra başvurunuzu yapmadan önce bu maaş taşımış olduğunuz bankaya 3 yıl boyunca maaş taşıma sözü vermeniz gerekmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru yaparak işlemlerini yapacak olan kişiler artık bazı bankalardan yüksek limitli emekli promosyonu alabileceklerdir. Emekli maaşı alan kişiler Eylül ayında aşağıda verilen bankalardan başvurularını yaparak yüksek limitli promosyon alacaklardır.

En yüksek emekli promosyonu veren bankaların listesi yenilendi!

Emekli maaşı alan kişiler hem özel bankalar üzerinden hem de kamu bankalarından maaş almaları durumunda emekli promosyonu alabileceklerdir. En çok maaş taşıması yapılan bankalar şu şekilde...

AKBANK: Akbank üzerinden emekli maaşı alacaksanız ve bu bankaya maaş taşımak isteyenler 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı almanız durumunda 7000 TL ödeme alacaklardır. Akbank promosyon tarihini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzattı. Daha önce alamayan kişiler üzülmesin.

ING BANK: Özel bankalar üzerinden nakit alacak olan kişiler 7000 TL emekli promosyonunu ING Bank üzerinden alabilirler. Maaşınızı bu bankaya taşıyarak hem 7000 TL nakit alabilir hem de 2500 TL'ye kadar arkadaşınızı tavsiye etmeniz durumunda ek ödeme alabilirsiniz.

TEB BANKASI: Teb bankası üzerinden emekli promosyonu alacak kişiler 8000 TL'ye kadar işlem yapıyor. Emekli maaşını alan kişiler 3 yıl boyunca bu bankadan maaş almak için başvuru yaparsa 30 Eylül tarihine kadar başvuru yaparak ödemeleri alabilmektedirler.

ZİRAAT BANKASI-VAKIFBANK-HALKBANK: Kamu bankaları üzerinden çok fazla yüksek promosyon verilmiyor. 750 TL'ye kadar emekli promosyonu veren Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden işlemlerinizi kolay yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden maaş alan kişiler ayrıca bu bankalardan nakit almak için de 50 bin TL düşük faizli ve gelir belgesiz kredi alabileceklerdir.