Son dakika haber: Bankamatik kartı olanlar 5 gün içinde başvuru yaparak 25.000 TL ödeme alacak...

Son dakika haberine göre Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında kendi bankasındaki bankamatik kartı kullanan vatandaşlara 5 gün içerisinde ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacağını açıkladı. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar için 3 ay ertelemeli bu krediler aynı gün içinde hesaplarına yatırılarak ödenmektedir.

Banka genel müdürlüğü ve bankanın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuru sonrasında Yapı Kredi Bankası üzerinden bankamatik kartı kullanan vatandaşların şartları uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına yatıracak olan bu ödemelerde 25.000 TL kullanmaları durumunda 36 ay vadeye kadar da ödeme tablosu oluşturabileceği Haberi geldi.

Yapı Kredi Bankası üzerinden resmi internet sitesi aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara aynı gün içinde hizmetler verilecek ve verilecek olan bu krediler ile birlikte de 90 gün ertelemeli olarak işlemler gerçekleştirilmektedir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden 25.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Özel bankalar arasında başlatılacak olan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında Yapı Kredi Bankası 25.000 TL kredi almak isteyen vatandaşlar için hızlı bir şekilde işlem yapacağını açıkladı. Yapı Kredi Bankası 25.000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatmış oldukları bu kampanyalarda 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi vermek için kredi puanı 1400 ve üzerinde olmasını istemektedir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden resmi internet sitesi aracılığı ile başlatılacak olan Bu kampanyada başvurusunu gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar bankamatik kartı üzerinden işlem yapmak istiyorsa öncelikli olarak kendi hesapları üzerinden bir internet bankacılığı şifresi oluşturması gerekiyor. Oluşturduğunuz internet bankacılığı uygulaması şifresi ile birlikte Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve 36 ay vadeye kadar kredi kullanabileceksiniz.

Sms ile başvuru yapmak istiyorum diyorsanız 44 11 numarasına bireysel yazın boşluk bırakın kendi kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak gönderin. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verir ve onaylanan tutarı yine aynı gün içinde hesaplarınıza yatırmak için sizlere Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasına yönlendirmektedir.