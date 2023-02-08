30 bin 400 TL’ye kadar nakit ödemesi olacak! Bugün başlayan kampanya da hemen ödeme alacaksınız...

Bankalar üzerinde nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen 30400 TL'ye kadar kredi ödemesi, bugün başladı. Acil ihtiyaç kredisi olarak verilecek olan bu kampanyalardan yararlanacak olan tüm vatandaşlara, Akbank ve Denizbank tarafından ödemeler hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor ve başvurularını yapacak olan tüm vatandaşlarında kredi ödemeleri hızlı birşekilde hesaplarına yatıyor. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda 30400 TL'ye kadar kredi ödemesi alacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda internet üzerinden de kolay bir şekilde kredi ödemeleri hesaplarına yatırılmaktadır.

30400 TL Ödeme Haberi!

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, 30400 TL kredi başvurusunu Akbank üzerinden gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar, kredi puanı uygun olmaları durumunda bankanın müşterisi olması ile birlikte Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilir. Acil ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde ihtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredilere, cep telefonları üzerinden SMS ile başvuru yaparak katılmak isteyen kişiler, Akbank üzerinden şu şekilde mesaj atması gerekiyor. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin.

Denizbank üzerinden başvuru...

Denizbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirecek. Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda, işlemlerinizi, bankanın mobil uygulamaları üzerinden kolay birşekilde gerçekleştirebilirsiniz. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden işlem yapacak olan vatandaşların banka hesabı olması durumunda kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.