NETLEŞTİ! 10.000 TL yardım parası nakit olarak elden verilmektedir! Depremzedelere 10 bin TL yardım nasıl alınır?

NETLEŞTİ! Depremzedelere 10 bin TL yardım nasıl alınır? 10.000 TL yardım parası nakit olarak elden verilmektedir! Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrası 10 bin TL destek için araştırmalar hızlandı. Konunun detayları henüz belli olmadı. Gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz. İlk etapta verilecek 10 bin TL'lik yardımın devamı da gelecek. 10 bin lira yardımı alabilmek bağlamında müracaat olmayacak, depremde zarar gördüğü belirlenen ailelerin hesabına yatırılacak.

Kimler Çocuk Yardım Parası Alabilir?

Eğer internet üzerinden başvuru yapmayı düşünüyor iseniz, e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. Ancak başvuru şartlarını taşımanız önemlidir. Doğum yapan kişinin TC vatandaşı olması veya mavi kart sahibi olması gerekmektedir.

Yardım almak için annenin kendisini başvuru yapması gereklidir. Bu yardım kapsamındaki en önemli şart 2015 sonrası doğum yapmış olmaktadır. Yardım parasını alabilmek için sağ doğum yapılması gereklidir. Ölü doğumda bu hizmetten yararlanılmamaktadır.

Çocuk parası yardımı için başvurduktan sonra başvuru takip edilmelidir. Başvuru yapılan aydan sonraki ayın 25 ‘ine kadar geçen süre içerisinde anne adına PTT den alınmaktadır. Yardım parası nakit olarak PTT hesaplarına yatırılmaktadır. Bu sayede herhangi bir bankaya gitmeden kolaylıkla alabilirsiniz.

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