Yatırımcılar ve vatandaşlar altın ve döviz kurlarına ilişkin en güncel ve doğru bilgileri merakla arıyor. Bu kurlar hem iç hem de dış piyasalar üzerinde önemli bir etkiye sahip olup, ekonomik ve finansal karar alma süreçleri için hayati önem taşımaktadır.

Dolar ve euronun Türk lirası karşısındaki değerini anlamak isteyen bireyler genelde arama motorlarına başvuruyor ve 1 dolar kaç lira oldu, gibi sorularla meraklarını gidermeye çalışıyorlar. Biz de haberimizde güncel dolar ve euro kurlarını sizin için derledik. İşte ayrıntılar.

DÖVİZ PİYASASINDA SON GELİŞMELER

Yatırımcılar piyasadaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu sırasında yaptığı açıklamaların ardından piyasalarda önemli bir hareketlilik yaşandı.

Powell, ABD'de enflasyonun hedeflenen yüzde 2'nin oldukça üzerinde seyrettiğini belirterek, faiz oranlarının daha da artırılabileceğine işaret etti. Bu gelişme önceki hafta boyunca hem ABD 10 yıllık tahvil getirisinde hem de dolar endeksinde sert bir yükselişe yol açtı.

30 AĞUSTOS 2023 DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU?

USD/TRY kuru gün başında yaşadığı ilk yükselişin ardından şu sıralar 26,7010 seviyelerinden işlem görüyor. Dün USD/TRY kuru 26,17 ile 26,64 arasında dalgalanarak nihayetinde 26,5370 seviyesinde kapanarak bir önceki günün kapanış kuruna kıyasla yüzde 0,20'lik bir kazanç elde etti.

Ayrıca EUR/TRY yüzde 0,40 artışa işaret eden 29,0280'den satılırken, GBP/TRY yüzde 0,50 artışa işaret eden 33,6920'den satılıyor. Dolar endeksi şu anda 103,67 ile önceki kapanışının biraz üzerinde seyrediyor. Bu arada, EUR/USD döviz kuru bir önceki kapanışına göre yüzde 0,2 daha düşük olan 1,0860 seviyesinde işlem görüyor.

Ülkede 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla piyasaların bugün kapalı olacağını belirtelim. Analistler, teknik olarak dolar endeksinin 103 seviyesinde destek ve 105 seviyesinde direnç seviyesine sahip olduğunu ifade ediyorlar.