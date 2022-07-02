3 Temmuz Tarihinden Sonra Ödemeler Hesaplara Yansıyacak!

Birçok banka, yaptığı ve sunduğu kampanyalarla beraber anında ödemeli kredi gereksinimini karşılar. Verdikleri ihtiyaç kredisiyle vatandaşlara hızlıca sonuç gönderen bankalar yaptıkları kredi kampanyalarında 36 ay vadeye değin işlemlerini hazırlayarak Denizbank ve Akbank üzerinden başvuru yapabilecektir. Kredi kullanmayı talep eden bireyler 29 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Temmuz ayının ikinci haftasına değin başvuru yapmaları halinde bayram nezdinde düşük faiz olanaklı krediler kullanabilecek demektir. Kredi başvurusu yapacak kişiler aynı günde onay alabilmek adına başvurularını yapmak için banka kredi politikalarına uyum sağlayan bir profile sahip olmalıdır.

İhtiyaç Kredisi Başvurusu Yapacaklar Dikkat!

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler bu olanaktan faydalanmayı diliyorsa banka şubelerini ziyaret ederek tüm işlemlerini halledebilir. Akbank ve Yapı Kredi Bankası’ndan ihtiyaç kredisi almaya hak kazanmak için banka kredi puanı baz alınır. Bu puan 1500’den daha az olmamalıdır! Bu şekilde düşük faizler dahilinde 50 bin TL’ye değin gelir belgesiz kredi çekilebilecektir. Yapı Kredi Bankası’ndan kredi başvurusu yapmak istiyorsanız da BİREYSEL yazmalı ve ardından boşluk bırakmalısınız. Sonra ise TC kimlik numaranızı yazarak bir boşluk daha bırakıp aylık kazancınızı yazmalısınız. Bu SMS’i 4411 numarasına yollayabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası bunun yanı sıra kişilere kredi olanakları haricinde internet bankacılığı aracılığıyla da yardımcı olmaktadır. Bunun için internet bankacılığı şifresi almak yeterli olacaktır. Daha zahmetsiz bir başvuru gerçekleştirilir.