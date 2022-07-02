Ukrayna Pancar Çorbası Kültürü UNESCO Miras Listesine Eklendi

Birleşmiş Milletler kültür ajansı (UNESCO), Ukrayna'da pancar çorbası pişirme kültürünü nesli tükenmekte olan kültürel miras listesine ekledi.

UNESCO Cuma günü duyuruyu yaptı ve kararın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve savaşın neden olduğu “bu gelenek üzerindeki olumsuz etkisi” nedeniyle hızlı bir şekilde takip edilen bir süreçte - “aşırı acil bir konu olarak” bir komite tarafından verildiğini söyledi.

Twitter'da ajans, borshch çorbası pişirme sürecinin “toplulukların savaş nedeniyle parçalanmasıyla tehdit edildiğini ancak onlar için bir umut sembolü olduğunu” söyledi.

Ukrayna, genellikle pancarla yapılan yoğun besleyici bir çorba olan borshch'ü ulusal bir yemek olarak görüyor. Çorba, Rusya'da ve pancar çorbası olarak bilinen diğer Doğu Avrupa ülkelerinde de yaygın olarak tüketilmektedir.

Kiev, Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkachenko'nun Telegram'da “borshch savaşında zafer bizimdir” demesiyle hareketi memnuniyetle karşıladı.

Ukrayna “hem borshch savaşında hem de bu savaşta kazanacak” dedi.

Uygulamaların ve kültürlerin UNESCO listesine eklenmesi, varlıklarının risklerine rağmen korunmalarını sağlamak için dikkatleri harekete geçirmeyi amaçlıyor.

UNESCO komitesi, savaşın Ukrayna'daki çorba kültürünün “yaşayabilirliğini tehdit ettiğini” belirtti.

UNESCO, "İnsanların yer değiştirmesi (tehdit teşkil ediyor) ... çünkü insanlar sadece pancar çorbası için yerel sebzeleri pişiremiyor veya yetiştiremiyor, aynı zamanda bir araya gelemiyor ... bu da toplulukların sosyal ve kültürel refahını baltalıyor" dedi.

Rusya dışişleri bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, hareketi "tek bir millete" ait kılmak için bir girişim olarak nitelendirdi.

“Bu yabancı düşmanlığı” dedi.

Ancak UNESCO, Ukraynalı borshch'in ülkedeki günlük yaşam için gerekli olduğunu söyledi.

"Ukrayna borshch - bölgenin çeşitli ülkelerinde tüketilen pancar çorbasının ulusal versiyonu - Ukrayna aile ve toplum yaşamının ayrılmaz bir parçası" dedi.

Temsili Liste ilk olarak 2008'de başlatıldı. 2003 tarihli sözleşmesinde UNESCO , listenin amacını “daha ​​fazla görünürlük sağlamak” ve somut olmayan kültürel mirasın temsilcileri olarak aday gösterilen unsurların önemi konusunda “farkındalığı artırmak” olarak tanımlıyor . Listedeki iyi bilinen unsurlardan bazıları Çin Gölge Kuklacılığı, Fransız Gastronomik Yemekleri ve Güney Kore Kimchi'dir.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti ve şimdiye kadar binlerce askeri ve yüzlerce Ukraynalı sivili öldüren ve bir Avrupa mülteci krizini körükleyen bir savaş başlattı.