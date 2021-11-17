3 Bankadan Tek Tıkla Hesabınıza Yatan Kredi Başladı, Acil İhtiyacı Olanlara 60 Ay Vadeyle Verilecek

3 Bankadan Tek Tıkla Hesabınıza Yatan Kredi başvurusu nasıl yapılır? Tek tıkla online ve anında kredi kullanacağınız bankalar hangileridir? Hızlı kredi başvurusu yapacağınız İş Bankası, Akbank ve QNB Finansbank’tan hangi şartlarda kredi alabilirsiniz? Sizlere bu yazımızda online olarak kredi kullanmak isteyenler için bilgiler vereceğiz.

Günümüzde bankalardan kredi almak oldukça basit olmaktadır. Online olarak başvuru yapabildiğiniz gibi ayrıca banka sizlere bankaya gitmeden de kredi kullandırabilmektedir. Bu durumda bankaların araştırmasını yapmanız gerekiyor. Online krediler bankaların internet bankacılığı üzerinden anında onay verdikleri kredilerdir. Bazı bankalar bu kredileri kullandırırken bazı bankalar sadece ön onay vererek banka şubesine gitmenizi istemektedirler. Sizlere bu yazımızda bankaya gitmeden online hesaba yatan krediler hakkında bilgiler vereceğiz.

Tek Tıkla Kredi Almak İçin Şartlar Nelerdir?

Bu kredi için sizlere Akbank, İş Bankası ve QNB Finansbank kampanyalarından bahsedeceğiz. Bu 3 bankadan anında kredi alabilirsiniz. Online olarak kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bu bankalardan hesabınız olması gerekiyor. Hangi bankadan kredi alacaksanız o bankadan banka hesabınızın olması ve o hesaba bağlı bir internet bankacılığı şifrenizin olması gerekmektedir.

Tek Tıkla kredi almak için normal banka kredi şartlarından da yüksek kredi şartına ihtiyacınız vardır. Normalde 1100 ve üzerinde kişilere kredi onayı verilirken eğer bankaya gitmeden kredi kullanmak istiyorsanız 1300 ve üzerinde bir kredi notunuz banka şartlarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Şartlara uygunsanız vereceğimiz bankalardan kredi başvurusu yapabilirsiniz.

QNB Finansbank Online Kredi Başvurusu

QNB Finansbank Online kredi başvurusu için bankanın internet bankacılığını kullanmanız gerekmektedir. Banka internet bankacılığını kullanan kişiler şubelere gitmeden kredi alabilirler. 50.000 TL’ye kadar tek tıkla kredi alabilir ve 60 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Bankadan kredi başvurusu için SMS ile ne kadar kredi alacağınızı öğrenebilirsiniz. TC KİMLİK numaranızı 5030’a mesaj atarsanız ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden aldığınız kredilerde 3 ay erteleme imkanı da vardır.

Akbank Online Kredi Başvurusu

Akbank üzerinden online kredi başvurusu yapacaksanız bu bankanın Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuru yapmanız gerekiyor. Akbank direkt şifresi oluşturduktan sonra kredi başvurusu yapabilir ve kredi başvuru sonucunu hemen görebilirsiniz. 50.000 TL’ye kadar 60 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Kredi başvuru öncesinde dilerseniz uygulama üzerinden kredi notunuzu da sorgulayabilirsiniz.

İş Bankası Online Kredi Başvurusu

İş Bankası üzerinden de tek tıkla hesaba anında yatan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisi için yapılan bu kredi 40.000 TL’ye kadar verilmektedir. Sizde bu kredileri almak istiyorsanız bankadan bir hesabınızın olması ve iş bankası internet bankacılığı şifresi kullanmanız gerekmektedir. İnternet sitesinden ve İş cep uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Hızlı kredi menüsüne girdikten sonra başvuru adımlarını tamamlayıp sonucu görebilirsiniz. Kredi onayı alırsanız bankaya gitmeden hesabınıza bu paralar yatacaktır.

Online krediler sadece ihtiyaç kredisi için veriliyor. Konut kredisi ve taşıt kredisi almak istiyorsanız banka şubelerine kredi evraklarınız ile başvuru yapabilirsiniz. Verilen bu kredilerde banka onayı almanız durumunda gelir belgesiz kredi kullanacaksınız.