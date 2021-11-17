Denizbank işsizlere ve Ev Hanımlarına Kredi Kampanyası başlattı. İhtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredilerde Denizbank üzerinden kredi başvurusu onayı aldığınızda gelir belgesiz olarak kredi kullanabileceksiniz. Şimdi sizlere Denizbank’ın çalışmayanlara ve ev hanımlarına kredi başvurusu hakkında bilgiler verelim.

Denizbank ülkemizde güncel kredi kampanyaları yapan bir bankadır. Bu bankadan sizde istediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olduğunuz zaman kredi başvurunuz onay alacak ve hemen aynı gün içinde kredinizi gelir belgesiz olarak kullanacaksınız. Bu bankadan alınan kredilerde eğer gelir belgesiz olarak işlem yapacaksanız banka kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor. Sadece ihtiyaç kredileri için geçerli olan bu kampanyalarda konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredilerde onay alamayacağınızı söylemek istiyoruz.

Eğer sizde ev hanımıysanız veya çalışmıyorsanız acil para ihtiyaçlarınızda Denizbank kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Denizbank üzerinden verilen bu kredilerde 55.000 TL’ye kadar onay verilecek ve 60 ay vade ile kredi kullanımı yapılacaktır.

Denizbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eğer banka şartlarına uygunsanız banka size başvuru yapmanız için fırsatlar vermektedir. Bu fırsat ve yöntemleri kullanarak direk kredi başvurusunda bulunmanız mümkündür. Kredi notu 1300 ve üzerinde olan, bankalarda icralık bir durumu olmayan kişiler kredi başvurusu yapabilmektedirler. Kredi başvuruları SMS ile ve WEB sitesi üzerinden iki yöntemle kolayca yapılıyor. Eğer sigortanız yoksa veya ev hanımıysanız banka şubelerine giderek başvuru yapmanızı önermiyoruz. Bu tarz kredilerde uzaktan onay alıp daha sonra kredi kullanmaya gidilmelidir. Çünkü bankalardan şube başvurusu yaptığınızda sizden gelir belgesi evrakları ve sigorta kaydınızın olup olmadığı istenecektir.

SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaptığınızda 55.000 TL’ye kadar onay almanız mümkündür. Banka kredi başvurusu yapacak olan kişilere bu limitten fazla ihtiyaç kredisi vermemektedir. Eğer daha fazla kredi başvurusu yapacaksanız bankanın şubesine evraklarınız ve ipotekleriniz ile birlikte gitmeniz gerekiyor.

SMS ile kredi başvurusu yapmak için cep telefonunuzdan mesaj atmanız gerekmektedir. Bunun için KREDİM yazdıktan sonra bir boşluk bırakın ve tc kimlik numaranızı yazın. 3280’e bu mesajı gönderdiğinizde kredi başvurunuz yapılmış olacaktır. Kredi başvuru sonucu olumlu olan müşteriler direk banka şubelerine giderek kredi kullanımı yapabilmektedirler. Sadece kimliğinizle kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Kredi başvuru sonucu olumsuz olan kişiler ise bir daha başvuru yapmasınlar. Onaylı kredileri 45 gün içinde kullanmanız gerekmektedir. Eğer bu süre içinde kredi kullanımı olmazsa iptal olur ve tekrar başvuru yapmak zorunda kalırsınız. Kredi iptali ise banka siciline olumsuz etki edecektir. Eğer kredinizi kullanmayacaksanız banka ile iletişime geçip kredi başvurunuzu iptal edebilirsiniz.

Denizbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu WEB Sitesi Üzerinden

Mesaj atarak kredi başvurusu yapamayan müşteriler Denizbank resmi internet sitesi üzerinden WEB kredi başvurusu yapabilirler. TC kimlik ve Cep Telefonu numaranızı girdikten sonra yazdığınız cep telefonuna bir kod gönderilecektir. Bu kodu 3.00 dakika içinde sayfaya yazarsanız kredi başvurunuz alınacaktır. Kredi başvuru sonucu olumlu olan müşteriler banka şubelerine giderek kredilerini kullanabilirler. Kredi başvurusu yapıldıktan sonra size 2 adet mesaj gelecektir. 1.mesajda başvuru yaptığınız, 2.mesajda ise başvuru sonucunuz size bildirilir. Kredi sonucu 2.mesajda görülür. Onay alınması durumunda mesajda bir limit belirlenir. Bu limite kadar kredi kullanımı yapabilirsiniz. Onaylanan tutar üzerinde kredi başvurusu yapacaksanız bankaya evrak götürmeniz gerekmektedir.

Denizbank Kredi Başvuru Sonucu Öğrenme Nasıl Olur?

Denizbank üzerinden SMS veya internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yaptığınızda cep telefonunuza genel olarak kredi sonucu gelmektedir. Kredi sonucu gelmeyen müşterilerin cep telefonlarında mesaj alma kısmında sıkıntı olabilir. Ayrıca bankanın güncelleme zamanına geldiyseniz sistemsel olarak sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu durumda kredi başvuru sonucu size ulaşmadıysa 30 dakika sonra müşteri hizmetleri numarası olan 0 850 222 0 800’ü arayarak direk temsilci ile görüşüp kredi başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Bu işlem haricinde ayrıca size en yakın banka şubesini telefonla arayarak veya banka şubesine giderek de kimliğinizle kredi sonucunu öğrenebilirsiniz. Kredi onayı aldıysanız banka kredi onayını sizlere söyleyecek ve kullanmak istediğinizi soracaktır. Size uygun bir kredi onayı varsa hemen o banka şubesinde kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi kullanacağınız zaman onaylanan tutarın üzerinde kredi isterseniz başvurunuz olumsuz sonuçlanacaktır.