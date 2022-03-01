Hindistan ve Pakistan, Rusya-Ukrayna Konusunda Da Benzer Bir Diplomatik Yol İzliyor

Analistler, Hindistan ve Pakistan'ın Rusya'nın işgali sonrasında Ukrayna'da gerginliği azaltmanın önemini vurgularken, nükleer silahlı Güney Asyalı komşuların farklı diplomatik yüksek teller arasında yürümeye çalıştıkları şiddet olaylarının sorumluluğunu dikkatle üstlenmekten kaçındılar.

Pazar günü, Pakistan dışişleri bakanı Shah Mahmood Qureshi Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile telefonda görüşerek Pakistan'ın düşmanlıkların durdurulması çağrısını yineledi.

Pakistan'ın krizle ilgili açıklamalarının dili, Hindistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMTK) ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Rusya ve Ukrayna yönetimi arasındaki telefon görüşmelerine benzer.

Cumartesi günü Modi, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy ile konuşarak, şiddetin sorumluluğunu üstlenmeden sona erdirülme gereğini vurguladı.

Çağrının ardından Hindistan dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, "[Modi] şiddetin derhal durdurulması ve diyaloğa geri dönülması çağrısını yineledi ve Hindistan'ın barış çabalarına her türlü katkıda bulunmaya istekli olduğunu ifade etti." ifadesi yer aldı.

İki gün önce, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği gün Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile benzer bir dil kullanarak konuştu.

Hindistan'dan yapılan açıklamada, "Başbakan [Modi] Rusya ile NATO grubu arasındaki farklılıkların ancak dürüst ve samimi bir diyalogla çözülebileceğine dair uzun zamandır devam eden inancını yineledi." ifadesi yer aldı.

"[Modi] şiddetin derhal durdurulması çağrısında bulundu ve diplomatik müzakere ve diyalog yoluna geri dönmek için tüm taraflardan çaba çağrısında bulundu."

BMMYK'da Hindistan, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini "içler acısı" bir karara ilişkin oylamada çekimser kaldı.

Perşembe günü, Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkan Putin ile büyük bir doğalgaz boru hattı anlaşması ve Afganistan da dahil olmak üzere bölgesel meseleler hakkında temaslarda bulunmak üzere Moskova'daydı.

Rusya'nın bu görüşmeyle ilgili açıklaması kısa sürdü ve Ukrayna'dan hiç söz etmedi, BAŞBAKAN Khan'ın ofisi ise Pakistan'ın mevcut durumdan "pişman olduğunu" söyleyerek işgal konusunu ele almak için korumalı bir yaklaşım sergiledi.

Pakistan açıklamasında, "Başbakan [Khan] çatışmanın kimsenin çıkarına olmadığını ve gelişmekte olan ülkelerin çatışma durumunda ekonomik olarak her zaman en ağır darbeyi aldığını vurguladı." ifadesi yer aldı.

"Pakistan'ın anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğine olan inancının altını çizdi."

Hindistan'ın Rusya ile uzun süredir devam eden ilişkileri

Hindistan ve Rusya on yıllardır sıcak ilişkilere sahipler ve analistler bunun başlıca Rusya'nın Güney Asya ülkesine silah ihracatının yanı sıra diğer işbirliği alanlarından kaynaklandığını söylüyorlar.

Hindistan ayrıca son yıllarda ABD ile çok daha yakın ilişkiler geliştirdi ve Hindistan'ın Çin'e karşı koyma amaçlı ABD'nin Asya-Pasifik "Dörtlü" savunma ittifakında kanıtladığı gibi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'ne (SIPRI) göre, 2016-2020 yılları arasındaki tüm Rus silah ihracatının tahmini yüzde 23'ü Hindistan'a gitti ve aynı dönemde tüm Hint silah ithalatının yüzde 49'unu oluşturdu.

Aralık 2021'de Hindistan, Başkan Putin'in aynı ay Yeni Delhi'ye yaptığı ziyaretin ardından Rus S-400 karadan havaya füze savunma sisteminin teslimatlarını almaya başladığını söyledi.

Analistler, Hindistan'ın BMMYK oylamasında çekimser olmasının hem büyük silah ithalatının hem de Hindistan'ın ABD, Rusya ve Çin'in dahil olduğu ihtilaflarla ilgili konularda daha incelikli tutumunun bir sonucu olabileceğini söylüyor.

Yeni Delhi'deki Jawaharlal Nehru Üniversitesi'nde Rus dış politikası dersi veren Sanjay Kumar Pandey, "Bunu esas olarak Hindistan'ın Rusya ile uzun süredir devam eden ilişkileri ve askeri malzemelere olan bağımlılığımız gerçeğiyle ilgili olarak görüyorum ve kısmen Rusya'nın dikkate alınabilecek bazı gerçek endişeleri olduğuna inanıyoruz." dedi.

Pandey, Hindistan'ın diplomasi ihtiyacına odaklanan açıklamalarının "açık bir anlam türetmeyi çok zor hale geldiğini" de sözlerine ekledi.

"Hindistan var [...] Rusya'nın eylemlerini, Rusya'nın [Ukrayna'nın doğusundaki] ayrılıkçı cumhuriyetleri tanımayı veya Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini desteklemedi." dedi.

"Ancak aynı zamanda, diplomasiye bir şans verilmediğini söylersek, bu esas olarak Rusya'ya, aynı zamanda kısmen Ukrayna ve NATO'ya karşı da yorumlanabilir."

Perşembe günü, Başkan Joe Biden ABD'nin kriz konusunda Hindistan ile hala çözülmemiş "istişareler" içinde olduğunu söyledi.

Hindistan'ın eski Rusya büyükelçisi PS Raghavan, insanların Hindistan'ın çatışma konusunda "net bir duruş" sergilemediğini söylediklerinde tek bir şeye odaklandıklarını söyledi: "Hindistan Rusya'yı kınamıyor. Bunu söylerken kastettikleri tek şey bu."

Raghavan, bunun "hem ABD hem de Rusya'yı memnun etmekle ilgili bir mesele olmadığını" söyledi.

"Rusya ile çok güçlü ilişkilerimiz var, ABD ile çok güçlü ilişkilerimiz var. ABD ile ilişkilerimiz son on yılda daha da güçlendi, ancak her biri kendi başına ayakta duruyor. Soğuk Savaş'ın ardından artık uluslararası sistemde ikili yok."

Diplomatik bir ip veya dengeleme eylemi olduğu anlayışı, "aslında bir yaratılıştır [...] medya ve akademik camianın bir kısmı".

Pakistan Başbakanı Khan'ın işgal günü Moskova'da bulunmasına ilişkin soru üzerine, her iki analist de bunun daha çok bir tesadüf olduğunu öne sürdü.

Raghavan, "[BAŞBAKAN Khan] Rusya'nın o gün [Ukrayna'ya] saldıracağını bilmiyordu." dedi. "Bu sadece tesadüf çünkü kimsenin Rusya'nın saldıracağını bildiğini sanmıyorum."