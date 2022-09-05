3 bankadan resmi açıklama: Bankamatik kartınıza hemen ödeme verilecek, Limit 70.000 TL

Yapı Kredi Bankası Finansbank ve Denizbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan kişiler için hızlı bir şekilde işlemler gerçekleştirilecek ve ihtiyaç kredisi aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılarak da kullanabileceksiniz. Yapı Kredi Bankası Finansbank ve Denizbank kendi bankasında bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 70.000'ye kadar 24 ay vadeli Kredi imkanı sağlayacağını da açıkladı. Yapı Kredi Bankası Finansbank ve Denizbank üzerinden kredi puanı 1.500 ve üzerinde olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek 70.000 TL kredi kullanabilir.

Başvuru nasıl yapılacak?

Kredi başvurusu yapmak için Cep telefonunuz üzerinden SMS atabilir ve oturduğunuz yerden ne kadar onay aldığınızı hemen görebilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa Kredi şartlarına uygun olarak aynı gün içinde hesaplarını ödemeleri internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapabilmektedir.

SMS atarak Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bireysel yazım boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına gönderin.

Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise sadece TC kimlik numarasını 50-30 numarasına mesaj olarak göndererek işlem yapabilmektedir.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeleri durumunda ise bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaktır. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar SMS yanlış olmaları durumunda bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 24 ay vadeli yüksek limitli krediler kullanarak diğer bankadaki olan borçlarını da kapatabilir.