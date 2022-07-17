3 Bankadan Birleşerek Gece Nakit Açıklaması Geldi, Banka Onayı Alamayanlara Denizbank, TEB ve PTT Onay Verecek

Denizbank PTT ve TEB Bankası üzerinden yapılan yeni duyuruda, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak ve acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için verilecek olan bu kredi kampanyasına katılmanız mümkün olacaktır. Denizbank PTT ve TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda banka şubelerine gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecek ve banka kredi puanı düşük olması durumunda bile 50000 TL'ye kadar bazı durumlarda kredi onay alabilecektir. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 18 yaşından büyük olması durumunda ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması durumunda bu bankaların başlatmış olduğu kredi kampanyalarına katılarak, acil ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında verilecek olan nakit kampanyasına katılabilir ve para sıkıntısını giderebilir.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilere banka SMS ile işlem yaparak, kredi onayı veriyor. Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz. 5 dakika içerisinde kredi sonucunuz olabilecek ve onaylanan kredi tutarını, aynı gün içinde hesabınıza da yatıra bileceksiniz. En yakın banka şubeleri üzerinden de başvurunuzu yapabilecek ve kimliğinizle birlikte almış olduğunuz kredilerde gelir belgesi olarak işlem yaparak, kredi onayından faydalanabileceksiniz

PTT

Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusu için cep telefonunuz üzerinden PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 30, 50 numarasına göndermeniz yeterli olacak. Ptt üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar ise maaş müşterisi olması durumunda en yakın PTT şubesine giderek kimlikleriyle birlikte Aktif Bank tarafından verilen Emekli Kredisi kampanyasına katılabilir.

TEB BANKASI

TEB bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi veriliyor. 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, TC kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak göndererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Tc kimlik numarasına 44 66 numarasına mesaj olarak gönderen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenir ve onaylanan kredi tutarını, hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırır...