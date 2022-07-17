Bu Gece Yarısı Duyuru Yapıldı, Emekliye TC Kimlik Numarasına Göre Ay Sonuna Kadar 23000 TL Ödeme Yapılacak!

Emekli olan vatandaşların nakit kampanyasına katılarak, 23.000 TL'ye kadar onay alabilecekleri yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 23000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve nakit kredi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirip ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. 23000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen emekliler emekli maaş almış oldukları bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, acil para ihtiyaçlarını bu şekilde gidererek, 23 bin TL emekli, kredisini en düşük faiz oranlarından yararlanarak kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan kampanya kap şartlarına uygun olan vatandaşlar, uygun faiz oranları ile birlikte kredisini hemen kullanabilmektedir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ KREDİSİ

KAMU bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, emekli kredisi kullanacak olan vatandaşların maaş müşterisi olması durumunda internet bankacılığı uygulaması olan Ziraat mobil uygulamasına girerek işlem yapabilir. 23000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vadeli olarak sizlere işlem yapacak olan bu banka üzerinden kredi alacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebilir ve 23000 TL kadar Resmi Gazete üzerinden de onaylanan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

AKBANK EMEKLİ KREDİSİ

Sadece kamu bankaları değil, emekli kredisi kullanacak olan vatandaşlara, Akbank üzerinden de destek kredisi imkanı sunulmaktadır. Akbank, Destek Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler, 23000 TL 36 ay vadeli kredi başvurusunu Akbank şubelerinden ve Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapabilmektedir. Akbank, yapmış olduğu kampanya duyurusunda, özellikle banka şubeleri üzerinden başvuru yapamayacak olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapma imkanı sunacak ve düşük faizli Masrafsız Kredi verecek.