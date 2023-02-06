3 Bankadan beklenmedik hareket var! Banka müşterisi olan kişilere 20 bin 500 TL ödeme yapıldı!

3 banka üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanyada banka müşterisi olan tüm vatandaşlara 20.500 TL'ye kadar ödeme yapılacağı açıklandı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz aşağıdaki bankalar üzerinden kredi kullanacak olan tüm vatandaşların kredi notu uygun olması durumunda işlemleri gerçekleştirilir ve ihtiyaç kredisi kullandırılmaktadır. Başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kredi alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, istediğiniz zaman başvuru şartlarına uygun olarak işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Acil ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda işlemleri 5 dakika içerisinde, şubelere gitmeden de yapılmaktadır.

AKBANK

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız sizlerde işlemlerinizi gerçekleştirmek için bu bankada hesabınızın olması ve Akbank Direkt uygulaması kullanmanız isteniyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden 36 ay vadeli 20500 TL ödeme alabilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte de başvurunuzu gerçekleştirebilir ve bu bankadan, dilediğiniz zaman kredi alabilirsiniz.

DENİZBANK

Denizbank'lerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar SMS atarak bu bankadan ne kadar kredi onayı aldıklarını, hemen görebiliyorlar. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar kredim TC kimlik ve doğum tarihi yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermesi halinde ihtiyaç kredisi alabilmekte. Hemen kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise bankaların mobil uygulamalarını kullanarak kredi alabilirler.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, kamu bankası olmasından dolayı düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeye devam ediyor. Emekli olan ve sigortalı olarak uzun süredir aynı işyerinde çalışan tüm vatandaşlara, Ziraat Bankası, 5 dakika içerisinde sonuçlarını, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden vermektedir. Ziraat Bankası üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde kredi sonucu olabilir ve onaylanan tutar, hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz.