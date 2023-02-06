Gece açıklanan haber: Ziraat bankası bankamatik kartı olanlara 111.000 TL ödeme yapacağını açıkladı! Şart yok, Kural yok...

Ziraat Bankası tarafından bu gece açıklanan yeni haber ile birlikte 111000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle ödemeler verileceği açıklandı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurularda bireysel müşterilere 111000 TL kredi ödemesi şubat ayı sonuna kadar gelir belgesiz ve şartsız bir şekilde verilecek.

Ziraat Bankası üzerinden bireysel kredi kullanacak olan vatandaşlar, bu kredileri nasıl alabileceği hakkında bilgileri araştırmak istiyor. Bankanın yapmış olduğu kampanya sonrasında 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli kredi paketleriyle birlikte sizleri yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi imkanı sunan bu bankadan hemen işlem yapacaksınız. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir kredi kullanabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılarak, dilediğiniz zaman ödeme alabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYASI BAŞVURUSU

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlara banka uygun faizlerle kredi ödemesi gerçekleştiriyor. Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar, bu kredileri nasıl alacağını merak etmektedir.

Emekli maaş alan vatandaşların emekli maaşları bu bankalar üzerindeyse sigortalı olarak çalışan kişiler ise son işyerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyorlarsa banka müşterisi olması durumunda internet şifresi alabilirler ve ziraat mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilirler. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte sizlerde Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilir ve kredi ödeme salabilirsiniz.