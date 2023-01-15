3 bankadan açıklama ve güçleri birleştirme: 30 bin TL ödeme almak isteyenlere hemen sonuç ve onay verilecek

Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından başlatılan yeni kampanyada 30000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi almak isteyenler banka müşterisi olması durumunda internet üzerinden işlem yaparak masrafsız ve gelir belgesiz kefilsiz kredi alabilecek. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından başlatılan bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin 18 yaşından büyük olması durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri bankalar tarafından verilmektedir. 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak, kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde bu üç banka üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların kredi notu da uygun olması durumunda işlem yaparak ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Emekli olan vatandaşlar ise kredi almak istiyorlarsa, emekli maaş hesapları üzerinden işlem yapması gerekiyor.

Garanti Bankası Kredi Kampanyası Detayları

Garanti Bankası yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı. Garanti Bankası, 30000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde hemen ödeme vermektedir. İlk taksit ödemenizde 90 gün ertelemeli olarak yapabileceğiniz ihtiyaç kredisine başvuru yapmak için en yakın banka şubesine giderek işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası ve Akbank, yapmış oldukları bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilerin banka müşterisi olması durumunda internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi ödemesi vermektedir. Akbank ve Yapı Kredi Bankası, hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte bankanın mobil uygulamasını cep telefonunuza indirmeniz durumunda kredi başvurunuzu 7 24, buradan yapabilirsiniz.

Akbank üzerinden ayrıca cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS ile kredi kampanyasına da katılabilirsiniz. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp, 30000 yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderirseniz Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız.