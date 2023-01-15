Görenler afalladı! 'Kenan Işık bıraktığımız gibi' Demişti! 9 yıldır komada olan Kenan Işık'ın o fotoğrafı şoke etti

9 yıldır komada olan Kenan Işık'ın o fotoğrafı şoke etti. Görenler afalladı! 'Kenan Işık bıraktığımız gibi' Demişti! Kim 500 Milyar İster? Yarışmasıyla tanıdığımız ünlü geçirmiş olduğu hani beyin kanaması sonrasında hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun operasyonlardan sonra yoğun bakımına alınan Kenan Işık, günümüzde hala yoğun bakımda bekliyor. Bu kadar uzun süre yoğun bakımda olması sebebiyle sevenleri onun son hali ile ilgili durumu merak etmektedir. Kenan Işık’ın yoğun bakımdan çıkacağı günü bekleyenler bu konuda olumlu bir açıklama yapılmasını da gönülde istiyor.

Yaklaşık 9 Yıldır Komada!

Yaklaşık olarak 9 yıldır komada olan ünlü ismin yıllar önce ailesiyle çekilmiş olduğu fotoğraf gündeme geldi. Ailesiyle çekilmiş olduğu fotoğrafta oldukça mutlu olarak gözüken Kenan Işık komadaki fotoğrafları da yayınlandı. Ailesi tarafından paylaşılan fotoğrafta Kenan Işık’ın fotoğrafı hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

Sosyal medya hesapları üzerinden aile üyeleri tarafından paylaşılan fotoğraf herkesi şaşırttı. Yıllar önceki karizmatik görünümünden eser kalmayan Kenan Işık’ın komadaki görüntüleri de yayınlandı. Aile üyeleri Kenan Işık’ın sağlığının iyiye gittiğini dile getirseler de ünlü ismin hala bitkisel hayatta olduğu biliniyor. Bitkisel hayattan ne zaman çıkacağı konusunda ise doktorlar herhangi bir bilgide bulunmadığını belirtiyor.

Bir Zamanların Başarılı ve Ünlü İsmiydi, Son Fotoğrafı Geldi!

Kenan Işık bir zamanların tavırlarıyla, duruşuyla ve karakteriyle herkes tarafından beğenilen ve taktir edilen ismiydi. Ünlü sunucu geçirmiş olduğu beyin kanamasından sonra yatağa bağımlı hale gelerek, komaya girmişti. Yaklaşık 8 yıldır komadan çıkamayan Kenan Işık’ın ailesi açıklamalarda bulundu.

Başarılı sunucunun durumunun stabil olduğu aktarılarak herhangi bir gelişmenin yaşanmadığını aile üyeleri dile getirdi. Doktorları Kenan Işık’ın durumunun bitkisel hayatta olduğu vurgulayarak, ne zaman bitkisel hayattan çıkacağını ise belirtmediler. Kenan Işık’ın bu yılla beraber komadaki bulunma süresi 9 yıla çıkmış olacak. Kenan Işık’ın ailesi ve sevenleri bu kadar uzun süreden sonra ondan çok güzel haberler alacakları günü bekliyor.



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