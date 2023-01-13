3 Bankadan 150.000 TL'ye Kadar Olan Borçları Kapatma İmkânı!

Bankalar tarafından belirlenen şartları sağlamanız durumunda 3 banka tarafından borç kapatma kredisi imkânı sunuluyor. Bankalar ile aranız bozuk değilse güncel borçlarınızı kapatmanız için 150 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Bankalar önceki zamanlarda düşük maliyet ile kredi imkânı sunmaktaydı. 150 bin liraya kadar kredi kullanmak isteyen vatandaşlara şartlara sağlamaları halinde kredi imkânı sunuyor. Bankanın belirlemiş olduğu şartlara uygun olduğunuz düşünüyorsanız, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin banka kredi notunun 1100 ve üzerinde olası durumunda başvuru yapabilir. Bunun yanı sıra düzenli gelir durumun da olması gerekir. Bazen bankalar gerek duyması halinde sizden kefil veya ipotek de isteyebilir. Şartları sağlamanız halinde ve bankalar ile aranızda sorun yok ise güncel olan kredi borçlarınızı kapatmak için 150 bin lira tutarlı ihtiyaç kredisini kullanabilirsiniz.

Şekerbank Borç Kapatma Kredisi Başvurusu

Şekerbank üzerinden borç kapatmak için kredi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeli 150 bin lira tutarlı kredi alabilmek için başvuruda bulunmak gerekir. Kredi başvurusunda bulunacak kişiler onay almaları halinde ilk üç ay erteleme fırsatından da faydalanabilecek.

Şekerbank başvuruda bulunan kişilere 150 bin lira tutarlı borç kapatma kredisi kullanmak için şartları açıkladı. Başvuruda bulunmak isteyen kişilerin bu şartları sağlamaları halinde krediyi aynı gün içinde kullanabilecekler. 150 bin lira tutarındaki krediyi banka üzerinden kullanabilecek kişi emekli ise, emekli maaşını banka üzerinden alması gerekir. Emekli maaşını banka üzerine taşıyan kişilere yüksek limitli kredi verilecek. İlk 3 ayda erteleme bulunan kredilerde vade seçeneği olarak 36 ay belirlendi.

Alternatif Bank Borç Kapatma Kredisi

Alternatif Bank başvuruda bulunan kişilere 3 ay ertelemeli 150 bin liralık borç kapatma kredisi kullandırıyor. Kredi için başvuruda bulunacak olan kişiler banka şubelerine kimlik belgesi ve gelir belgesi ile başvurmaları gerekir. Kredi başvurusu yapıldıktan sonra banka değerlendirme yaparak sonucu başvuru sahibine bildirir. Değerlendirme Genel Müdürlük tarafından yapıldığı için 1 veya 2 gün beklenmesi gerekir. Kredi sonucunun onaylanması durumunda krediyi kullanabilirsiniz.