SSK ve Bağ-kur emeklilerine müjde! İşte 15-16-17 Ocak'ta alınacak “ek ödeme” detayları... Vatandaş mest oldu!

Vatandaş mest oldu! SSK ve Bağ-kur emeklilerine müjde! İşte 15-16-17 Ocak'ta alınacak “ek ödeme” detayları... Enflasyon sebebi ile vatandaşlar oldukça büyük sıkıntı yaşıyor. Her yıl enflasyon oranlarına göre maaşlara zam yapıldığı biliniyor. 2023 yılı için de emekli ve memur maaş zammı oranları belirlendi. Bunun yanı sıra SSk ve Bağ-Kur emeklileri için ek ödeme müjdesi verildi. Yapılan duyuruya göre emekli maaşı ek ödeme oranı %8’e yükseltildi.

Yeni Yılda Emekli Maaşı Zam Oranları Belirlendi

2022 yılının ikinci yarısında yaşana enflasyon oranlarına göre emekli ve memur maaşları için zam bekleniyordu. Geçtiğimiz haftalarda vatandaşa müjdeli haber geldi! Verilen habere göre enflasyon oranlarının hesaplanmasının ardından emekli maaş zammı oranı %30 olarak belirlendi. 2023 yılında emekli maaşları %30 oranında artırılacak. Bu artışa göre ise en düşük emekli maaşının 5500 Türk Lirası olacağı biliniyor.

Beklenen Zam Oranı Yükseltildi

İlk etapta enflasyon oranının ,39 olarak hesaplanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaş zammı için belirlenen oranın %25 olduğunu açıklamıştı. Ancak ardından yapılacak olan zam oranı %30’a yükseltildi. Bunun yanı sıra en düşük emekli maaşı için %58 artış yapılacağı biliniyor. 2023 emekli maaş zammı ile en düşük emekli maaşının 5500 Türk Lirası olacağı söyleniyor.

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