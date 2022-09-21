3 Banka Gelir Belgesi Sormadan Sizlerin Hesaplarına 20.000 Lira Para Gönderiyor! Yapmanız Gereken Basit!

20000 TL'ye kadar nakit İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 3 banka tarafından gelir belgesiz, yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı.

Akbank denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda kredi başvurularını yapmaları ile birlikte kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alabileceği açıklandı.

Akbank denizbank ve Yapı Kredi Bankası müşterisi olan kişilere daha çok öncelik tanınarak kredi verileceği ve diğer bankadaki olan borçlarını kapatarak, bankalar üzerinden diledikleri zaman ihtiyaç kredisi alabileceği haberi yayınlandı. 20000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak sizlere hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanmaktadır.

AKBANK

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda bankanın Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. 20000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartları uygun olan tüm vatandaşları 90 gün ertelemeli kredi hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılarak, şubelere gitmeden de kullandırılmaktadır.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, cep telefonunuz aracılı ile birlikte SMS atabilir ve cebimde kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Cebimde kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi de aralarda boşluk bırakarak yazdıktan sonra 32 80 numarasına gönderin. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka hızlı birşekilde sizlere sonuç verir ve onaylanan krediyi de hesaplarınıza yatırmanız olanak sağlamaktadır.

YAPI KREDİ BANKASI

Özel bankalar arasında yer alan ve sürekli olarak kredi başvuruları alan Yapı Kredi Bankası, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak ve mobil uygulamaları kullanarak da sizlere kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek, SMS ile hemen onay almaları durumunda mobil uygulamalara yönlendirilerek kredi verileceği duyuruldu. Banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, Yapı Kredi Bankası üzerinden dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunu bireysel olarak yapabilir ve kredi onayı almanız durumunda aynı gün içinde hesaplarınıza ödemeler yatırabilirsiniz.