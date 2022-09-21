Türk Hava yolları 17 bin TL maaş ile personel alımı ilanı yayınladı...

Türk hava yolları yaptığı açıklamaya göre en az lise mezunu elemanlar arıyor. Üstelik herkesi şaşırtan bir maaş teklifi veriyor. Tam 17 bin TL maaş vereceğini duyurdu. Türk Hava Yollarının yaptığı açıklamanın tüm detayları... THY'ye başvurmak için hangi şartları sağlamalısınız? THY maaş ücreti detayları...

Türk Hava Yolları Duyurdu

Türk Hava Yolları 9 Eylül 2022 tarihinde kabin memuru ilanını paylaştı. En az lise mezunu olmak gerektiğini ve en düşük maaşın 17 bin TL olacağını duyurdu. Verilmesi planlanan maaşı duyanlar şaşkına döndü. En düşük maaşın 17 bin TL olacak. Peki, başvuru şartları neler? Kimler Türk Hava Yolları kabin memuru olabilir? İşte Türk Hava Yolları ilanının tüm detayları...

Türk Hava Yolları Başvuru Şartları

Adaylar başvurularını online olarak yapabilecek ve başvurular için son gün yok. Hâlâ başvuru yapabilirsiniz. Belirli sayıda başvuru sınırı var. Bu başvuru sınırı tamamlandığında Türk Hava Yolları başvuruları kapatacağını duyurdu. Gelelim Türk Hava Yollarının başvuru için adaylarda aradığı şartlara:

1) İlk şartı doğal olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Ayrıca mavi karta sahip olanlar da başvurabilir.

2) Başvuranların en genci 20 yaşında en yaşlısı da 38 yaşında olmalı. Yani 1984-2002 yılları arasında doğmuş olmalı.

3) İlk paragrafta da belirtildiği gibi en az lise mezunu olmak

4) Boy şartı da aranan unsurlar arasında. Kadınlarda 160-180 cm arası, erkeklerde 170-190 cm arasında olması gerekli.

5) Her işte arandığı gibi adli sicil kaydının bulunmaması

6) İleri derecede İngilizce bilmek

7) Türk Hava Yolları üniformasını giydiğinde vücudunun görünen yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara gibi kalıcı izlerin bulunmaması

THY'nin İşe Alırken Uyguladığı Adımlar

Türk Hava Yollarının işe alımda uyguladığı ilk adım Online İngilizce Testidir. Daha sonra mülakat süreçleri başlar. Belge kontrolü sağlanır. Sonrasında tekrar İngilizce mülakatı yapılır. Dövme/Yara izi Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü yapılır. Son adım ise kurul mülakatıdır. Bütün bu adımları tamamladığınızda Türk Hava Yollarında kabin memuru olarak ile başlayabilirsiniz. En düşük kabin memuru maaşı 17 bin olup en yüksek 20 bin TL’dir.