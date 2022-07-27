3 Banka Duyurdu! SGK'dan 4A, 4B ya da 4C'den Emekli Maaşı Alanlara Haber Verildi, Nakit Ödemesi Verilecek

Emekli maaşı alan kişileri ilgilendiren yeni haber geldi. SGK üzerinden emekli maaşı alan kişiler bankalar üzerinden nakit alabilecek. Verilecek olan bu nakit ihtiyaç kredisi olmayacak. Bankalar başvuru yapan emeklilere nakit ödemeleri yapıyor. Özellikle zamların gelmesinden sonra ve emekli maaşına yapılan zamlardan sonra özel bankalar promosyon ödemelerinde yükselmeye gitti. Ülkemizdeki büyük bankalardan olan Akbank, TEB ve Garanti Bankası emekli maaşı alan kişilere 3500 TL ödeme yacağını duyurdu...

Garanti bankası emekli promosyon ödemesi...

Garanti bankası 2022 yılında maaşların zamlanmasından sonra emekli promosyonlarını da zamlandırdı. Garanti BBVA bankası emekli maaşını kendi bankasına taşıyan kişilere 3500 TL'ye kadar nakit vereceğini duyurdu. Emekli maaşı alan kişiler bu nakit ödemelerini 3 yıl emekli maaşını garanti bankası dışında bir yerde taşımama sözüne vermektedir. Garanti BBVA bankası almış olduğunuz emekli maaşına göre işlem yapmaktadır. 2500 TL altında maaş alan varsa 2900 TL ödeme alır. 2500 TL üzerindeki maaşlarda ise 3500 TL ödenir...

TEB bankası emekli promosyon ödemesi...

En yüksek emekli promosyonu veren bankaların başında TEB geliyor. TEB bankası üzerinden başvuru yaparak 5500 TL'ye kadar emekli promosyonu alabilirsiniz. Bu şekilde sizlerde 5500 TL'ye kadar emekli promosyon ödemesi için bankaya maaş taşımanız istenmektedir. Yapılacak promosyon ödemesi haricinde bankadan daha yüksek limitlerde de nakit kullanacaksınız.

Akbank emekli promosyon ödemesi...

Akbank üzerinden emekli maaş promosyon ödemesi için 5000 TL'ye kadar nakit alabiliyorsunuz. Emekli maaşınızı 3 yıl aynı bankadan alma sözüne Akbank, hemen ödeme veriyor. Ayrıca Akbank emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere maaşlarına 2 gün kala aynı tutarda sıfır faiz almadan da önceden maaş çekme hakkı veriyor. SGK destekli olarak verilen bu tutarların başvuruları banka şubelerinden ve internet bankacılığı üzerinden kolayca yapılıyor.