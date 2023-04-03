3 Aylık Enflasyon Verileri Belli Oldu! Maaşlarda Kritik Ayrıntı…

Mart ayına ait enflasyon verileri açıklandı. Verilerin açıklanması ile gözler maaşlara yapılacak zamma çevrildi. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzeri yılda iki kez memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılıyor. Merak edilen husus 3 aylık enflasyon verileri ne kadar oldu? Mart ayının enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre memur ve emekli maaşların zam yapılacak mı? Ne kadar zam yapılacak?

Mart ayına ait enflasyon verileri açıklandı. Yüzbinlerce memur ve memur emeklisi maaşları yapılacak enflasyon farkını merak ediyor. Enflasyon oranları Mart ayında aylık olarak yüzde 2,29 oranında artarken, yıllık olarak yüzde 50,51 oranında arttı. Mart ayının enflasyon verilerinde dâhil olması ile 3 aylık memur enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu. Milyonlarca vatandaş emekli maaşları ile birlikte memur maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkını merak ediyor. Maaşlara yansıtılacak oranın ne düzeyde olacağı merak konusu.

Maaşlara Yansıtılacak 3 Aylık Enflasyon Farkı

Memur ve memur emeklilerine yapılacak zamlar Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yılda iki kez gerçekleşiyor. 6 aylık dönemler halinde belli olan enflasyon farkları memur maaşlarına eklenerek zamlı tutar üzerinden ödeniyor. Mart ayına ait enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte oluşan 3 aylık enflasyon verileri belli oldu. Memurlara üç aylık oluşan rakamlar doğrultusunda yüzde 4,52 oranında (memur ve memur emeklilerine yüzde 8 oranında sözleşme zammı verilmişti. Bu oranı aşan tutarlar üzerinden maaşlara zam yansıtılıyor.) enflasyon farkı yansıtılacak.

SSK ve Bağ-Kur sistemine dâhil olan vatandaşlara ise 6 ayda bir zam yapılıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur sistemine dâhil emeklilere yansıtılacak enflasyon farkı 3 aylık olarak yüzde 12,52 oranında oldu. En düşük emekli maaşı 2 bin lira arttırılarak 7 500 liraya yükseltilmiş oldu. Zamlı maaşların Nisan ayında ödenmesi bekleniyor.