Enflasyon Oranı Açıklandı! Mart TÜİK TÜFE Enflasyon Ne Kadar Oldu? 

Enflasyon oranları TUİK tarafından açıklandı. Mart ayı TÜFE enflasyon oranı, milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanması birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Enflasyon rakamları açıklandı mı? Sorusu gündemde yerini aldı. Bugün TUİK tarafından TÜFE açıklaması ile enflasyon oranları da belli olmuş oldu. İşte enflasyon rakamlarına ait detaylar…

Enflasyonda son dakika haberi! Enflasyon oranı açıklandı! Mart TUİK TÜFE enflasyon ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) enflasyon oranını saat 10.00 u gösterdiğinde açıklama bulundu. Enflasyon oranları ne oldu? Asgari ücret için enflasyon oranları belirgin olurken, emekli ve memur zammı içinde doğrudan belirleyici oluyor.

Enflasyon Rakamları Açıklandı! Enflasyon Düşüş Trendinde

Enflasyonda düşüş devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Mark ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamada enflasyon aylık bazda yüzde 2,29 oranında, yıllık ise yüzde50,51 oranında gerçekleşmiş oldu. Oluşan bu rakamlar ile enflasyon verileri 1 yılın en düşük verisi olarak görüldü. Enflasyon Şubat ayında aylık olarak yüzde 3,15 oranında gerçekleşmişti. Yıllık bazda ise yüzde 55,18 oranında gerçekleşmişti.

Tüketici Fiyat Endeksi (Tüfe) Yıllık %50,51 Oranında, Aylık Bazda İse %2,29 Oldu

TÜFE (2003-100) değişi oranı Mart ayında bir önceki ay baz alındığında yüzde 2,29, bir önceki yıl Aralık ayı baz alındığında ise yüzde 12,52, yıllık ortalamalara göre ise yüzde 70,20 olarak gerçekleşmiş oldu.

Bir önceki yıl aynı ay baz alındığında en az artış gösteren ana grupta yüzde 17,27 oran ile giyim ve ayakkabı ön plana çıktı. Aynı tarihler baz alındığında ise bir önceki aynı ay dikkate alındığında en yüksek artışın gerçekleştiği ana grup ise yüzde 70,73 oranı ile lokanta ve oteller yer aldı.