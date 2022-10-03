3-4-5 Ekim hesaplarınıza 20-30-40 bin TL ödeme verilecek! Bu işlemler bireysel olacak!

3 ve 5 Ekim tarihleri arasında 20000 TL ile 40000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yeni bir duyuru paylaşan Akbank ve Yapı Kredi Bankası yapmış oldukları yeni Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasını tanıttı. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden verilecek olan bireysel ihtiyaç kredisinde 3 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek, kredi onayı alacak olan tüm vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Cep telefonları üzerinden mesaj atarak veya bankaların internet bankacılığı uygulamalarına giriş yapılarak da hızlı bir şekilde alabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi işlemleri yapılacak ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da kullandırılmaktadır.

AKBANK

AKBANK üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanmak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlerde 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz.

Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli olarak cep telefonlarınız üzerinden SMS atılarak sizlere verilmektedir. Bireysel müşteriler kredi almak istiyorlarsa, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi kampanyalarına katılmak için başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, şubelere gitmeden hemen aynı dakika içerisinde kredi ödemelerinden faydalanabiliyor. Bireysel olan müşterileri, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi kampanyalarına katılarak, 5 dakika içerisinde işlem sonucunu hemen öğrenebilmektedir.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, kredi politikalarına uygun olarak hemen aynı dakika içerisinde kredi ödemelerini alabilmektedirler. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına gönderebilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24 kredi başvurusu yapabilir. Banka hesabınızın olması durumunda, Yapı Kredi Bankası şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapacağınız başvurularda en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabilirsiniz. Sms atarak, kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini, aralarda boşluk bırakarak yazıp 44 11 numarasına mesaj olarak göndermesi yeterli olacaktır.