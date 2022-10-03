TC kimlik kartınıza bakın! Son hanesine göre ödemeler 3 Ekim'de başladı: 60.000 TL'ye kadar ödeme!

Ekim ayı içerisinde başlayan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 60000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların Yapı Kredi Bankası üzerinden 60000 TL 36 ay vadeli gelir belgesiz kredi kampanyası başladı. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan kredi başvuruları ile birlikte hızlı bir şekilde yapılacak olan bu ödemeler de ihtiyaç kredisi ve bireysel kredisi olarak aynı anda işlem yapabilirsiniz. Sadece ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilmeleri için banka kredi puanına bakılacak ve bireysel müşteri olup olmadığına göre işlem yapılacaktır.

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan tüm vatandaşlara 60000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TC Kimlik numaranız üzerinden sizlerde oturduğunuz yerden başvuru yaparak, Yapı Kredi Bankası üzerinden ne kadar kredi onayı aldığınız öğrenmek istiyorsanız, Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar uygun olması durumunda aynı gün içinde sonuç verilir ve onaylanan kredilerde en yakın Yapı Kredi Bankası şubesi üzerinden kimliğinizle birlikte kullandırılmaktadır.

Emekli olan uzun süredir aynı iş yerinde çalışan ve devlet memuru olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek, alabilecekleri bu kampanyalarda sadece SMS ile değil, internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurarak kredi başvurusunda bulunabileceğiniz bir kampanya bulunmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız İhtiyaç Kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirerek, kredi alacak olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlara uygun olmaları ile birlikte ihtiyaç kredisi verilmektedir. Emekli kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerde başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilmektedir.