2500 TL’den Fazla Emekli Maaşı Alanlar! 3 Gün İçinde Ödeme Hesaplara Yatacak!

Emekli vatandaşlara özel olarak önemli bir kampanya henüz kamuoyuna duyuruldu. İş Bankası emekli maaş promosyon kampanyasını açıkladı. Buna göre emekli maaşını kendi bankasına taşıyan emekli müşteriler için promosyon ödemelerini gecikmeden hemen yapacağını açıkladı. Banka, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada nakit promosyon ödemesinin detaylarını da açıkladı. Bu kapsamda, emekli maaş hesabını bankaya taşıyanlara 2.000 TL’ye varan tutarlarda ödeme yapılacağı belirtildi. 2.500 TL ve üzerinde maaş alan kişilere 2.000 TL ödeme yapılacak.

Emekli Maaş Nasıl Taşınır?

Yeni emekli olacak kişiler, emekli olacakları kurum olarak SSK ya da Bağ-Kur ise SGK İl Müdürlükleri üzerinden başvuru yapabilir ve emekli maaş alınacak olan banka olarak İş Bankası tercih edilebilir. Emekli sandığı üzerinden emekli olunacak ise çalıştıkları kuruma verilecek olan dilekçe ile İş Bankası tercih edilebilir.

Emekli olacak kişiler kendi kurumlarına verecekleri dilekçe ve yapacakları başvurunun ardından ise bankanın mobil uygulaması olan İşCep, internet bankacılığı ya da banka şubeleri üzerinden başvuru işlemlerinin yapılması gereklidir. Bu noktada emekli banka hesabı talimatı verilmesi ve promosyon başvurularının yapılması gerekmektedir.

Emekli Maaş Taşıma ve Promosyon Ödemesi

Emekli maaşını banka şubesine gitmeden bankaya taşımak isteyen kişiler, İşCep, internet bankacılığı ve müşteri hizmetleri üzerinden emekli maaş taşıma yapılabilir ve de bu iletişim kanalları üzerinden emekli promosyon ödemelerinden faydalanmak için başvuru işlemleri yapılabilmekte ve promosyon ödemelerinden faydalanılabilmektedir.