25 Şubat'a Kadar Nakit İsteyenler Başvuru Yapması Gerekiyor! 25.000 TL Ödeme Oluyor! Kimler Alacak Belli Oldu? Başvuru yapmak isteyenler 3 gün içinde başvurularını bankanın mobil uygulamasından veya bankanın SMS kredi servisinden yapabilecek. Düşük faizlerle onay alacak olan kişilerin banka kredi puanı yüksek olması gerekiyor.

Kredi notu yüksek olan kişiler bankadan hızlı bir şekilde onay alıyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredilerinizi hemen hesabınıza yatırabilmeniz için Yapı Kredi Bankası müşterisi olmanız gerekmektedir. Yapı Kredi Bankası müşterisi olan kişiler, uygun faizlerle kredilerini hemen hesaplarına atacaklardır.

Emekli, Çalışan ve Memur olan kişilerin başvurularını bankanın SMS kredi servisini kullanarak da yapacağını söyleyebiliriz. Son dakika kampanyasında banka şartlarına uygun olan kişiler, uygun faizlerle bu kredileri hemen hesaplarına atabileceklerdir. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler SMS ile kredi onayı alması için banka kredi şartlarına uygun olması gerekiyor. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişilerin başvurularını yaparak hemen hesaplarına para ödemesi alacağını söyleyebiliriz.

Son Dakika Kredi Kampanyasına Başvuru Nasıl Yapılır?

SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler BİREYSEL TC KİMLİK AYLIK GELİR yazarak, bu mesajı 4411 numarasına gönderebilirler. 4411 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içinde kredi sonucunu sizlere gösterir. SMS ile başvuru yaparak kredi onayı alacak olan kişiler, uygun faizlerle kredilerini hesaplarına atabilmesi için başvuru onayı alması ve bu bankadaki hesapları üzerinden bir internet şifresi alması gerekmektedir. Sizlerde bu şartlara uygunsanız hemen başvurunuzu yaparak kredi sonucunu öğrenebileceksiniz.

Yapı kredi bankası resmi internet sitesi üzerinden ve bankanın mobil uygulaması üzerinden de dilediğiniz zaman başvurunuzu yaparak kredi kullanabileceksiniz. Son dakika kampanyasında düşük faizlerle kredi onayı sunulmaktadır.